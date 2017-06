Lanzan banco digital

Argentina tiene ya su primer banco 100% digital, luego de que el directorio del BCRA aprobara la licencia de la nueva entidad, que se llamará “Wanap” y tendrá sólo 40 empleados.

Podrá operar una vez que cumpla con una serie de requisitos de seguridad y de capital y competirá con las más de 80 entidades financieras que tiene el mercado local. Brindará normalmente los mismos productos y servicios bancarios, como líneas de crédito, depósitos e inversiones, pero sobre todo al segmento de los clientes más jóvenes.

El banco es una asociación entre el empresario Eduardo Eurnekian y el ex presidente del Banco de la Provincia, Guillermo Francos. A último momento, la entidad debió cambiar su nombre original (“Walap”), que era similar al de otra plataforma hoy ya en funcionamiento, a “Wanap”. Comenzará con un capital de US$ 10 millones y apuntaría a aumentar ese monto a US$ 100 millones en depósitos dentro de un año, con una base de unos 50.000 clientes.

Los planes de Eurnekian coinciden con la visión del presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, que está tratando de que los argentinos pierdan la costumbre de manejarse con dinero en efectivo y se bancaricen utilizando la tecnología.

El recuerdo de repetidas crisis bancarias, incluyendo el mayor default soberano del mundo en 2001, y altos niveles de evasión fiscal provocaron que alrededor de la mitad de los argentinos tenga una cuenta bancaria, según un informe del Banco Mundial con datos de 2014.