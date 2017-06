La inflación no daría tan buenas noticias en junio

Hacia el final del mes los precios se aceleraron un poco y junio cerraría con noticias de inflación no tan buenas como las que algunos esperaban (se llegó a hablar de una variación de 1%). Para algunos privados, el número cerraría en torno a 1,5% o 1,6%, lejos de las necesidades del BCRA. El propio ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, lo admitió ayer. Para lo que viene, la actual depreciación del tipo de cambio no sería tan grave en términos de pass-through (la inflación adicional que genera la suba del dólar) como otras, pero tampoco promete brindar ninguna ayuda.

Acelera

El economista jefe de Elypsis, Gabriel Zelpo, referencia como medición de alta frecuencia, dijo a El Economista que si bien todo indicaba que los precios “venían muy bien” e iban desacelerando día a día hacia el 1,4% promedio en junio, “hacia el final se fueron para arriba y el último registro los acercó de vuelta a 1,5%”. Explica: “Algún que otro rubro se complicó”.

Algo similar dijo Hernán Hirsch, director de FyEConsult. “Ahora la vemos en 1,6%. Venía en 1,4% y tuvimos que revisar”, explicó a El Economista, tras publicar un informe en el que señalaba: “Los indicadores adelantados de precios más recientes del mes de junio mostraron un repunte de las presiones inflacionarias, de acuerdo a nuestras estimaciones (esto mismo estarían reportando PriceStats y otras consultoras). A su vez, para julio se espera el impacto de la suba de las prepagas, combustibles y expensas”.

Zelpo comentó que la leve aceleración inflacionaria estaría impulsada por los alimentos. “Alimentos estuvo complicado en promedio. En cuatro semanas midió 2,5% mensual, respecto a la última medición. Seguramente el promedio va a terminar arriba de 2%. Lo más importante ahí fueron lácteos y panificados. Eso además te sube la núcleo, que no me parece que pueda ser muy baja”, indicó.

Y agregó: “Los otros que estuvieron complicados fueron frutas y verduras, pero esos sí están en los estacionales”. Con todo, para Elypsis la interanual a julio daría 22%, alineada con lo que anunció el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, en sus últimas apariciones públicas.

Aunque para Zelpo es difícil que luego en el segundo semestre la interanual vaya al 17% que exigen las metas: “Un 1,5% no está alineado con la meta de él y entonces las tasas altas van a seguir. El necesita 0,8%. El registro es bueno para el 22%, pero no para el 17%. Y te quedan muy poquitos meses para hacer la diferencia y acercarte al 17% porque, por ejemplo, agosto del 2016 dio 0,2% y el último trimestre fue también muy bajo”.

Dólar

La depreciación que se viene registrando en el tipo de cambio no ayudaría al futuro de la inflación. Aunque para Zelpo tampoco es una gran preocupación: “La depreciación del tipo de cambio no va a acelerar tanto la inflación, por el hecho de que todos estaban esperando una devaluación. Todos están esperando un tipo de cambio a fin de año de $17,40. Entonces, si bien algo van a subir los transables, no creo que sea tan significativo. Además la desinflación no se está dando sólo por transables anclados por el dólar sino que los no transables no regulados también están mostrando una tendencia a la baja. Ahí las expectativas están generando otra ancla”.

Para Hirsch la depreciación se a trasladar a precios aunque menos que en otras ocasiones. “La depreciación complica un poco más. No ayuda a reducir una inflación que ya de por sí está en niveles de 2015, no es una súper desinflación”, dijo