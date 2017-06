Con la caja casi cerrada

El Gobierno avanza lentamente con su gradualismo fiscal y la contracara obvia es una agilidad equivalente en las emisiones de deuda. En los últimos días, Luis Caputo siguió avanzando para cubrir las necesidades de financiamiento para todo 2017. Por un lado, una nueva licitación de Letes en dólares por US$ 1.400 M, y $75.000 M a través de un bono que ajuste por la tasa del BCRA.

Ese bono, además de aliviar a Federico Sturzenegger en su tarea de absorción monetaria, “el monto obtenido (equivalente a unos US$ 4.800 M) también sirvió para completar buena parte de las necesidades de financiamiento que se pensaba cubrir con emisiones de deuda en el mercado local en 2017 (US$ 14.000 M), restando conseguir sólo US$ 2.000 M en la segunda mitad del año”, dice un informe del Banco Ciudad.

Por otra parte, para fines de junio el Ministerio de Finanzas anunció la emisión de un nuevo título denominado en francos suizos. “Así, lo emitido en el mercado externo en el primer semestre podría ascender a US$ 7.800 M, frente a un

objetivo de US$ 10.000 M para todo 2017”, dice el informe.

En suma, el Gobierno estaría cerrando el primer semestre habiendo conseguido algo más del 80% de lo que pensaba financiar en los mercados de deuda locales e internacionales en el año, un dato no menor tratándose de uno de los ejercicios con vencimientos de deuda más abultados (fruto de la cancelación del Bonar 2017 por US$ 7.200 M), un elemento que ayuda a sumar certidumbre de cara al manejo de la política económica de los próximos meses.