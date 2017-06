Janet Yellen subirá hoy la tasa de interés

Luego de dos días de reunión, la Reserva Federal subirá la tasa de interés y la llevará a un rango de 1%-1,25%. Es lo que descuenta el mercado que, de todas maneras, quiere escuchar lo que dirá Janet Yellen en la conferencia posterior. Y los movimientos de las divisas darán el veredicto aunque no cabe esperar cambios bruscos porque los mercados ya descontaron la suba de tasas que se definirá hoy.

Se trataría de la segunda suba del año – la primera fue en marzo–y hasta hace poco tiempo, los analistas creían que la tercera sería en septiembre. Pero ahora hay menos certeza al respecto porque la inflación sigue sin acelerarse como probablemente lo ratifique el índice de precios al consumidor, que casualmente, se conocerá hoy.

También se anunciaría la estrategia que seguirá la Fed para desprenderse de su cartera de bonos del Tesoro y otros activos que totalizan US$ 4,5 billones. De todas maneras, ya se anunció que se irá desprendiendo muy lentamente de sus tenencias para evitar cimbronazos en los mercados. Hay analistas, incluso, que afirman que la venta de activos será por US$ 10.000 millones por mes por lo cual llevará años volver al nivel de US$ 900.000 millones que tenían la Fed antes de que comenzara con su política de estímulos monetarios que incluyó la compra de activos financieros.

Esta semana también definirán sus políticas monetarias, los bancos centrales de Japón, Suiza y el Reino Unido. La semana pasada el Banco Central Europeo decidió seguir adelante con su estrategia de expansión monetaria porque todavía la inflación está lejos de la meta establecida. Por ahora, sólo la Fed puso en marcha una política monetaria más dura. De todas maneras, las condiciones económicas globales mejoraron en los últimos meses, y por ese motivo, la Fed puede tomar decisiones sin tantas preocupaciones sobre cuál será su repercusión en el exterior.

Sin embargo, el resto del mundo está pendiente de lo que resuelva la Fed porque su política monetaria define el valor del dólar con relación al resto de las monedas, eso a su vez influye directamente en la cotización de las materias primas y fija el costo del endeudamiento del resto de los países. Demasiados motivos para seguir de cerca sus decisiones.