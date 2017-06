Hoy llega Angela Merkel, la mujer más poderosa del mundo

Es la canciller alemana desde 2005 y muy probablemente revalidará pergaminos en septiembre, cuando buscará su cuarto mandato. Y llega a Argentina, hoy, por primera vez. Oficialmente, cuanto menos. “Me animaría a decir que es la mujer más poderosa del mundo”, dijo la diputada Cornelia Schmidt Liermann, quien participa de la organización de la visita de Estado, que incluirá una conferencia de prensa en la Casa Rosada hoy y una cena en el CCK.

La agenda

Además de la conferencia y la cena, según la agenda, Merkel tiene previsto participar de un desayuno con miembros de la Cámara de Comercio Argentino-Alemania y representantes de diez empresas, entre ellas, Siemens, Voith, Banco Berenberg, entre otros, que acompañan a la canciller.

Posteriormente, la canciller participará en la inauguración del órgano Walker en la sinagoga de la calle Libertad, restaurado recientemente con fondos de su país y además visitará el Parque de la Memoria, para homenajear a las víctimas de la dictadura militar y el Polo Científico Tecnológico, en Palermo, donde pronunciará un discurso ante científicos y estudiantes y participará en un foro de debate.

El trasfondo económico

El trasfondo económico de la visita de la canciller de la “locomotora europea” y cuarta economía del mundo también es importante, dada la gran presencia de empresas teutonas en Argentina y el hecho de que sea, nada menos, el cuarto socio comercial del país, luego de Brasil, China y EE.UU.

Empresas y planes

Ayer, la consultora EY Argentina presentó, en conjunto con la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK), los resultados de la encuesta sobre clima de inversiones de las empresas alemanas en Argentina, con la participación de 50 compañías que representan a los principales sectores de la economía argentina con una facturación de más de $120.000 millones y unos 20.000 empleados.

En relación a las inversiones que realizarán las empresas de origen alemán radicadas en el país, el 56% afirmó que crecerán en 2018 y que se dirigirán a activos fijos e incorporación de tecnología, aumento de capital de trabajo, adquisiciones y reestructuraciones y otros. Con respecto a los montos, el 71% destacó que serán hasta US$ 5 millones, el 11% más de US$ 100 millones, el 11% hasta US$ 50 millones y el 7% hasta US$ 10 millones. Para la implementación del plan de inversiones, el 36% de las firmas alemanas sostienen que deberán aumentar hasta 10% la nómina de empleados y el 17% en más de 10%.

Por otra parte, los consultados plantean la necesidad de mejorar la infraestructura para potenciar las inversiones previstas: el 23% destaca la energía, el 21% la infraestructura vial y ferroviaria, el 16% la red ferroviaria, el 7% las comunicaciones, el 16% los puertos y el 17% otros.

Con respecto a las ventas de las compañías, el 70% de los consultados sostuvo que crecieron más del 20% en relación al 2016 y el 80% prevé que en el 2018 seguirán este camino. Con respecto a la rentabilidad, más de la mitad afirmó que este año mejoró y creen que el próximo se mantendrá en los mismos niveles.

Por otro lado, el 36% manifestó que la situación actual de los mercados externos impactan positivamente en su sector, el 31% que no impacta, el 31% negativamente y el 2% muy positivamente.

Por último, los empresarios creen que los sectores con mayor potencial de crecimiento para los próximos años serán energía, infraestructura, agrobusiness, industria, medios y telecomunicaciones, servicios y consumo masivo.

Los datos comerciales

Según un análisis de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Alemania es el cuarto socio comercial de nuestro país durante 2016, por detrás de Brasil, China y Estados Unidos. La participación del comercio bilateral en el total del comercio exterior argentino fue de 3,8%.

Por el lado de las exportaciones, las que tuvieron como destino Alemania fueron por US$ 1.272 millones en 2016. “Esto significó un retroceso de 5% respecto del año anterior”, indicaron desde la CAC. El principal rubro exportado hacia Alemania fue animales vivos y productos del reino animal, con una participación del 26% del total exportado en 2016. Productos de las industrias alimentarias, bebidas y tabaco, así como productos minerales, en tanto, representaron el 19% y 14%, respectivamente.

Por otra parte, las importaciones argentinas desde Alemania fueron de US$ 3.053 millones en 2016, siendo 2,5% inferiores a las registradas en 2015. El rubro que lideró las importaciones fue máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes, con el 37%. En segunda ubicación se ubicó productos de las industrias químicas con el 26%, seguido por material de transporte con el 15% de las importaciones desde Alemania en 2016.

Así, el balance comercial bilateral con Alemania mostró un déficit para nuestro país de US$ 1.781 millones durante 2016, monto 0,5% inferior al registrado el período anterior.

“Estamos trabajando para que haya anuncios de algún acuerdo importante”, adelantó Schmidt Liermann en diálogo con el diario La Nación y concluyó: “Ella viene con empresarios que aún no han invertido en Argentina”. ¿Cómo se dice lluvia en alemán?