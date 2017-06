El Gobierno colocó $ 75.000 M en bonos y US$ 1.428 M en letras

El Ministerio de Finanzas colocó hoy deuda por $ 75.000 millones de los nuevos Bonos del Tesoro y otros US$ 1.428 millones en tres letras Letes.

El monto total de las órdenes recibidas en la licitación de bonos alcanzó un valor nominal de $ 65.246 millones y se adjudicaron $ 57.255 millones a un precio de corte de $ 1.010 por cada VN $ 1.000, lo que representa un rendimiento de Tasa de Política Monetaria (48 puntos básicos).

Además, se adjudicaron otros $ 17.745 millones en forma directa al Banco de la Nación Argentina, al mismo precio de corte.

El monto total de las órdenes recibidas para las Letras del Tesoro alcanzó un valor nominal de US$ 3.351 millones, distribuido en US$ 2.362 millones para la Letra a 224 días, US$ 561 millones para la Letra a 364 días y US$ 428 millones para la Letra a 532 días. Se recibieron 6.968 órdenes de compra.

De acuerdo al nuevo procedimiento, se adjudicó el total de las órdenes recibidas en el Tramo Minorista por hasta VN US$ 50.000, inclusive. A las ofertas del Tramo General se les aplicó un factor de prorrateo de 18,78% para la Letra a 224 días y 88,71% para la Letra a 364 días.