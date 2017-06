El tan temido “efecto Trump” pasó de largo

Por Juan Radonjic

Se esperaba que el Gobierno de Donald Trump tendría tres consecuencias principales en el escenario global: un apartamiento de Estados Unidos de las iniciativas multilaterales, una escalada de conflictos comerciales y un mayor crecimiento económico que beneficiaría a otros países. Lo primero, lamentablemente, se cumplió. Lo segundo, afortunadamente, no. Y lo tercero está en veremos aunque, por ahora, las pronósticos sugieren que quedará en la columna del debe. Los pronósticos más optimistas se fueron moderando y ahora se estima que el crecimiento de Estados Unidos en 2017 y los próximos años será apenas superior al 2%.

Las perspectivas para Argentina, luego del triunfo de Trump, no eran buenas. Y los días posteriores a las elecciones ratificaron las peores presunciones. Se suponía que las iniciativas económicas de Trump podrían llevar a un mayor crecimiento, pero también a una tasa de inflación más alta que obligase a elevar la tasa de interés, algo que, a su vez, fortalecería la dólar. Se sabe que para Argentina un dólar fuerte en el mundo no es una buena noticia y está asociado, además, a una caída en el precio de las materias primas. La suba de la tasa de los bonos a diez años complicaría a Argentina en un momento en el cual necesita tomar deuda para financiar su déficit y evitar un ajuste política y socialmente inviable.

Pero Trump ya no es lo que era. Y las consecuencias negativas que su Gobierno tendría para la economía argentina no se concretaron. El dólar, contra una canasta de monedas que según el índice Bloomberg estaba en 97,861 el día de las elecciones en noviembre de 2016, trepó hasta fin de año y llegó a 103,300, para comenzar a bajar desde ese momento. Ayer se ubicaba en 97,281 puntos.

Con relación a la tasa de los bonos de diez años, el recorrido fue similar. El rendimiento era de 1,858% el día de la elección presidencial y subió a 2,5761% a fin de año, pero luego comenzó a retroceder y ayer operaba a 2,165%. Ni súper dólar ni super tasa.

Del escenario global, la peor noticia para Argentina en estos meses fue la baja en el precio de los granos pero eso no es imputable a Trump sino a que desde hace varios años se están batiendo records de producción en el mundo.

En el capítulo comercial, quizás el menos relevante en la relación bilateral, hay varios temas pendientes como la reincorporación de Argentina al Sistema Generalizado de Preferencias y la venta de biodiesel. La filosofía del Gobierno de Trump no da mucho margen para el optimismo, pero las negociaciones continúan. El viaje de Mauricio Macri para entrevistarse con Trump fue un logro político, pero sus resultados económicos aún están por verse.

La economía mundial seguirá jugando a favor de Argentina. Y algunos datos negativos no se le pueden cargar al Gobierno de Trump porque no es el culpable de la corrupción sistémica en Brasil que puede complicar la recuperación económica del principal socio comercial de Argentina. Tampoco lo es de la superproducción de granos o de energía. Pese las preocupaciones iniciales, el Gobierno de Trump no ha tenido, hasta ahora, consecuencias negativas sobre la economía argentina.