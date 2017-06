Dólar: salen los carry traders, entran los sojeros

La inesperada permanencia del país en la “C” del mundo inversor, golpe propinado por el MSCI al día anterior, tuvo un efecto en todos los activos financieros. El dólar, que suele amplificar a veces los cambio de humor, no fue ajeno si bien tuvo un sube y baja importante. El billete en el circuito mayorista, en el que operan bancos y grandes empresas, tocó máximos de $ 16,50 hasta que aparecieron los exportadores para ponerle el pecho a las balas. Mejor dicho, aprovecharon la suba del dólar para salir a liquidar divisas mientras que los que hacen la “bicicleta financiera” empezaron a desarmar posiciones.

La jornada financiera del dólar no estuvo apta para los que tienen problemas cardíacos: el mercado spot abrió muy demandado en la apertura con un gap sobre el cierre del lunes luego de la postergación de la clasificación del mercado desde Frontera a Emergente por el MSCI, aunque en máximos de la rueda $ 16,50 aparecieron liquidaciones de exportaciones en niveles elevados en torno a US$ 130 millones, que moderaron la suba a apenas 6,5 centavos. “Fue una jornada con gran volumen y sin intervención oficial más que algunas ventas puntuales. Los futuros se negociaron muy demandados y aunque a media rueda cedieron, las cotizaciones convalidaron toda el alza del spot y sostuvieron las tasas implícitas casi sin variaciones, salvo para la posición más corta que vence en poco más de una semana”, indicó en un informe Global Agro Brokers.

Finalmente, el dólar terminó con subas en su cotización y cerró a $ 16,22, siete centavos arriba del lunes pasado. “El cimbronazo inicial del dólar no pudo sostenerse demasiado y terminó en un ajuste inferior al del lunes pasado”, acotó Gustavo Quintana, operador de PR Cambios. El volumen negociado en el segmento de contado fue de US$ 566,9 millones y en futuros del MAE se hicieron US$ 43 millones. La oferta de dólares hizo retroceder al tipo de cambio desde los máximos a mínimos en $ 16,20 por unidad. En el segmento minorista, o sea en las pizarras de la city y bancos comerciales, el dólar subió hasta $ 16,53 según el promedio que elabora el BCRA, un alza de 14 centavos contra el precio del lunes.

El ex presidente del BCRA y economista del Banco Mundial, Martín Redrado, sostiene que “los que hacían carry trade en este momento están saliendo”. “La especulación que había de corto plazo, quienes no vieron esa especulación realizada se van. No va a haber tantos fondos que hagan que el tipo de cambio se quede dónde estaba”, analizó en una entrevista a Radio Continental. “Aquellos que especulaban con el carry trade, con cambiar dólares y pasarse a pesos, invertir en letras del BCRA y después sacarlo, este es el momento en donde están saliendo”, graficó.

De todas formas, en las mesas de dinero de los bancos están expectantes. Dicen que es prematuro dar por muerto al carry trade, y que el movimiento del dólar de ayer tiene que ver con una reacción lógica. “Los dólares no entraban para comprar acciones en el Merval. Entraban para comprar Lebac y algún bono del Gobierno. Con lo cual la sangría debería ser mínima y acotada a lo que es la plaza de acciones. No creo que se haya pinchado y la suba moderada del billete no permite concluir que hay salida masiva de inversores”, explicaron desde una entidad privada.