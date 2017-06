Diálogos after office

El periodista dialogó con un economista de la city porteña en una gélida tarde-noche porteña.

Periodista: ¿Cómo viene el segundo trimestre?

Economista: Inflación algo menor, pero nada espectacular con la actividad.

P: ¿La cosecha gruesa no tracciona?

E: Sí, pero nada de “cosecha récord”. Las áreas inundadas están en aumento y no en sólo Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Hay problemas en aumento en Entre Ríos, Corrientes y Chaco también.

P: Se hablaba de inicio de obras en ese sentido.

E: La reacción de los funcionarios nacionales y provinciales es por demás lenta, y en algunos casos se descubren deficiencias de ejecución de años anteriores en varios casos. La semana pasada el gobernador de Córdoba inauguró un tramo de rutas en una laguna desbordada en el sur de esa provincia, y a los tres días el asfalto ya tenía baches. Mientras tanto el agua avanza, las napas suben, y la falta de reacción de las autoridades provinciales y nacionales es realmente preocupante.

P: ¿A cuánto llegaría la pérdida para los productores?

E: Es difícil estimarlo. No hay estimaciones certeras de cuánto cereal quedará perdido porque no se puede entrar a los campos. A esto se suma un precio en baja de la tonelada de soja que, después de perforar los U$S 350, puede quedarse bastante tiempo cerca de los U$S 300.

P: ¿Se complica el panorama exportador, entonces?

E: Un poco por esto. Otro poco por el enojo de los chinos que quieren que les aprueben las represas hidroeléctricas en Santa Cruz. Mientras tanto, se va a complicar vender directamente a China. También la llegada de inversiones fuertes. Lo que logró (Mauricio) Macri allá no son más que unas cartas de intención.

P: Algunos dicen que debía haber postergado el viaje.

E: Bueno, el Gobierno chino exigía cumplir con los contratos de las obras en Santa Cruz, y lo siguen haciendo. Si se cae eso, puede deteriorarse en serio el vínculo con ese país.

P: ¿Alguna responsabilidad de la ex canciller?

E: Nadie lo sabe. Lo que sí es cierto es que cuando hay internas, y un ministro se va por “razones personales”, es porque perdió alguna o varias internas. No se vieron caras de tristeza después de la renuncia de (Susana) Malcorra. Igual, da la impresión de que el gabinete está en una dinámica de “gradualismo”. Los cambios de ministros creo que van a continuar, sin prisa, pero como pasó ahora, con anuncios sorpresivos de hechos consumados. Al menos hasta que se decidan de una buena vez a lanzar un programa de reformas estructurales, empezando por una profunda reforma del Estado.

P: ¿Usted espera algunos nuevos cambios?

E: Hay algunos ministros que siguen sin mostrar buenos resultados de gestión. Otros que se complican solos con sus metidas de pata comunicacionales. Lo de ayer del Indec versus el ministro de Hacienda es un síntoma evidente.

P: ¿Qué pasó ahí? No logro entender

E: (Nicolás) Dujovne fue a Córdoba para entrevistar a funcionarios provinciales y antes hizo declaraciones a Radio Mitre Córdoba sobre la pobreza en esa provincia. Primero dio a entender que las autoridades (del Indec) estaban revisando si había algún sesgo metodológico. Luego, que puede haber una revisión metodológica. El Indec sacó un comunicado de prensa donde dice que no se está efectuando ninguna revisión de las cifras publicadas, y observando con “preocupación” que las afirmaciones de Dujovne pudieran entenderse como una interferencia a la independencia del organismo. Si algo quedó claro ahora es que no hay buena sintonía entre la conducción de Hacienda y la del Indec. El problema de fondo, es que el organismo no debe estar bajo el Ministerio de Hacienda.

P: ¿En dónde debe estar?

E: En Jefatura de Gabinete, o como un organismo autárquico dependiente directamente de Presidencia de la Nación, con igual o más independencia operativa e institucional, como el IBGE de Brasil. Hacienda es un Ministerio dedicado a ingresos y gastos públicos y Finanzas dedicado al financiamiento del déficit. Pero Dujovne se dedica a hablar de política monetaria, cambiaria y del Indec en lugar de resolver el agujero fiscal que sigue lejos de achicarse.

P: ¿No es medio virulento el comunicado de prensa del Indec?

E: Va a generar ruido, seguramente. Pero es un ente independiente y la independencia debe respetarse. Si el BCRA es independiente, y el que habla de política monetaria es el ministro de Hacienda, debe ajustarse al discurso y visión del BCRA. Respecto del Indec, es lo mismo, aun cuando en el organigrama aparezca como un ente bajo el ministro de Hacienda. De alguna forma el comunicado es una “invitación” a que estos “descuidos” verbales por elevación no se vuelvan a repetir.

P: ¿Llegará la sangre al río?

E:No, pero es un nuevo síntoma de las fallas de coordinación, por ese enfoque hasta ahora ineficiente de manejarse con múltiples ministerios y concentrar el poder político en el jefe de Gabinete y sus dos CEO.

P: Mientras tanto, ¿cómo viene la economía real? Las ventas y la actividad…

E: Hacienda es optimista, pero la chatura de los últimos trimestres no cambia. Los que tienen buenos ingresos gastan en el exterior o no gastan, y los que no tienen altos ingresos no gastan por falta de fondos. Más de tres años de estanflación es demasiado…

P: Según los asesores de campaña de Cambiemos la economía no debería incidir en el resultado electoral.

E:Es lo que sostiene (Jaime) Durán Barba. La verdad, cuando la inflación no cede y la actividad no repunta, a cualquier fuerza en el gobierno se le complica ganar elecciones. Tal vez confíen en un nuevo cúmulo de torpezas de los opositores, que tampoco parecen tener muchas luces… Daniel Scioli le ha hecho un gran favor a Cambiemos, pero de acá hasta las PASO faltan casi dos meses, una eternidad…