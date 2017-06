“El déficit fiscal será 6% del PIB”

Entrevista a Joaquín Olivera

En diálogo con El Economista, Joaquín Olivera, Senior Research Analyst en Balanz Capital, ofrece su visión sobre la situación fiscal.

¿Qué estimaciones tienen para el déficit primario en 2017? El Gobierno tiene su meta de 4,2% del PIB…

Creemos que las metas se van a cumplir. No son muy desafiantes y, además, Nicolás Dujovne tiene la ayuda de los $40.000 millones que entraron por el blanqueo. Pero hay que ver, como decía, el déficit fiscal global porque si bajas 1 punto del PIB el primario pero aumentas 2 puntos el fiscal, en realidad estás peor.

¿Y qué proyección tienen para el rojo fiscal de 2017? Se rumorea una colocación de US$ 20.000 millones en los mercados…

Esperamos que el déficit fiscal termine en torno a 6% del PIB. Los US$ 20.000 millones son una aprobación para tomar swaps con bancos del exterior. No será emisión de deuda vía colocación de bonos. Es financiamiento transitorio.

¿Por qué genera tantas críticas el gradualismo? El Gobierno se financia cada vez más barato y el mercado parece haber comprado el plan fiscal.

El gradualismo es un punto intermedio, y no dejás contento a la gente porque estás ajustando y tampoco a quienes exigen mayor dureza con la corrección fiscal porque cree que, a este ritmo, no es sostenible. Nosotros empezamos a ver señales que no es un equilibrio a largo plazo. La toma de deuda fue necesaria para salir del cepo y acomodar todo un poco, pero seguir tomando en dólares te genera intereses a futuro en moneda extranjera que pueden ser un desafío hacia adelante. Si esta es la receta del Gobierno, no estamos ni cerca de un equilibrio, y creo que el propio Gobierno lo sabe. Además, estamos todos esperando que llegue la Inversión Extranjera Directa (IED).

Para que el Gobierno se sienta más tranquilo con el ciclo y pueda empezar a ajustar…

Exacto. Que el sector privado empieza a aportar financiamiento que se necesita para las obras de infraestructura y demás. Todavía no lo estamos viendo.

Además del riesgo de un eventual default, la toma de deuda en dólares te genera perjuicios adicionales, por ejemplo, te atrasa el tipo de cambio…

Es un aspecto negativo, sin dudas. Te abarata las importaciones, y eso se ve en el mercado automotriz claramente. El consumo aumenta, pero la producción local cae. La toma de deuda y consecuente atraso cambiario debería ser algo coyuntural y un puente, y no algo permanente. Es una etapa de transición y tenemos que tener en cuenta que hay elecciones, y ningún Gobierno ajusta 2-3 meses antes.

¿Tienen expectativa que, en caso de una victoria de Cambiemos, avance con más celeridad en esa agenda o el tan mentado gradualismo continuará?

Las elecciones serán fundamentales, más que para la distribución de bancas en el Congreso, en el mensaje. Y sobre todo si gana en la provincia de Buenos Aires. Eso le mejorará el terreno y extenderá su perspectiva. Ya no deberá pensar sólo en 2018 y 2019 sino en un plazo mayor. Allí, obviamente, con más apoyo tendrá más margen para imponer su voluntad y verán que, si el gradualismo no funciona ni convence, irán más rápido. Estamos viendo algo así en las provincias, con la discusión de María Eugenia Vidal con los docentes. El Gobierno lo dejó un poco de lado en la transición pero, si gana, va a poder hacer más cosas que hoy eligió posponer.

¿Y por el lado de los privados?

Varios analistas dicen que los inversores se mantuvieron en un modo wait-and-see hasta ver qué pasaba en octubre. ¿Si gana Cambiemos, se lanzarán a invertir o también pesan otros factores? Hay un poco de ambas. Un escenario potencial de Cambiemos por 6 años, estimulará a los inversores, sobre todo extranjeros, a entrar e invertir. Pero, por otro lado, la presión tributaria es muy fuerte y por más que Cambiemos se quede 200 años, si no hay rentabilidad, no van a invertir en magnitud.