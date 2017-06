Conocidos y sorpresas, las opciones en CABA

Por Mariano Espina

La ciudad de Buenos Aires es un escenario más que adverso para el peronismo. En las dos últimas elecciones vio la pelea por el Senado y por la jefatura de Gobierno desde afuera. En 2013 el frente UNEN disputó con el PRO las bancas para la Cámara Alta y en 2015, ECO, de Martín Lousteau, forzó un balotaje con Horacio Rodríguez Larreta. Pero el escenario es aún más engorroso para el massismo. Cuenta con un armado propio y escaso, y sin figuras de peso. Reconocen que las próximas elecciones no serán muy distintas a la del 2015 –el candidato del massismo no superó la barrera del 1,5%– pero, al igual que en la provincia de Buenos Aires, ampliarán el espacio.

El Frente Renovador piensa cruzar la General Paz junto a 1País, el espacio que lo une con Margarita Stolbizer, del GEN y Libres del Sur en la Provincia. Faltan cerrar detalles. El partido de Stolbizer ya confirmó su presencia, y estará representado por Sergio Abrevaya. Más complejo es el pase de Libres del Sur, encabezado en la Ciudad por la diputada Victoria Donda, que trabaja un acuerdo progresista amplio que, entre otros, integraría a Claudio Lozano y a Jorge Taiana.

El apellido que está siendo sondeado y que podría encabezar la lista de 1País en su versión porteña, es la del economista y consultor Matías Tombolini, habitual panelista de programas de actualidad en televisión y también en radio. No está confirmado, pero sí es cierto que figura en las encuestas, él mismo aseguró que “le gustaría” participar en política.

En Radio Mitre declaró: “Hay que dejar de comentar la realidad y operar para transformarla”. “Esta siendo sondeado como independiente en algo más grande que el Frente Renovador, que incluya al GEN, probablemente a Libres y a unos cuantos partidos, pero reconociendo en Massa el liderazgo del espacio de cara a las presidenciales del 2019”, confirmaron a este diario cerca de Tombolini.

“Lo más posible es que el acuerdo 1País se refleje también en la Ciudad”, afirmó Abrevaya a El Economista, pero aseguró que no no está cerrado si irán solos o si se extenderá el espacio. Hay negociaciones para juntarse al espacio ECO de Lousteau, desde 1País hay ganas, no así en el otro frente. El tiempo corre.

FpV-PJ

Compitió por la jefatura de Gobierno en 2007, y tras ser derrotado fue por el Senado y entró por la minoría. Repitió el intento por la intendencia cuatro años después, para caer nuevamente ante Macri. En 2013 jugó otra vez por una banca en la Cámara Alta, se quedó sin escaño a manos de Fernando “Pino” Solanas. Se trata de Daniel Filmus, que en 2015 fue relegado por la disputa para la jefatura en la Ciudad por Mariano Recalde. El mal desempeño de este último le da una nueva oportunidad al exministro de Educación de Néstor Kirchner, que encabezaría la lista de Diputados del Frente para la Victoria. Para la legislatura porteña, iría la abogada de estrechos lazos con el kirchnerismo: Graciela Peñafort.