CFK en Arsenal: “Vengo a sumarme a este espacio como una más”

Cristina Fernández de Kirchner lanzó su frente Unidad Ciudadana pero no confirmó si será candidata

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó hoy la alianza Unidad Ciudadana con vistas a las elecciones legislativas de octubre, pero no confirmó su candidatura a senadora nacional por ese espacio. Durante el acto que encabezó en el estadio del club Arsenal de Sarandí, en Avellaneda, la expresidenta señaló que viene a sumarse “como una más” y agregó: “Hay que ponerle un límite a este gobierno en las elecciones que son parlamentarias, no nos confundamos”.

En un encuentro despojado de la habitual liturgia peronista, con pocas banderas de las agrupaciones kirchneristas y un nítido predominio del celeste y blanco, CFK llamó a distintas personas con problemas laborales y relató la situación de cada uno, al tiempo que afirmó: “Quiero volver a ser parte de un movimiento donde lo importante es el pueblo, esto es Unidad Ciudadana”.

Los asistentes interrumpieron varias veces su discurso coreando “Cristina senadora”, y la exmandataria se limitó a responder: “Siempre voy a estar junto a ustedes”. “Yo ya ocupe distintos cargos”, expresó e hizo mención a sus dos gestiones como presidenta.

La dirigente peronista criticó al Gobierno al considerar que “te podrán guionar los discursos, poner caritas de buena, pero esta es la realidad que tenemos que encarar. Yo nunca guioné mi vida, mis pensamientos, ni ideas”. “Yo quería que entendieran que esto es Unidad Ciudadana porque muchas veces participamos en partidos políticos y la propia endogamia de los dirigentes los hace creerse más importantes ellos que la sociedad”, añadió.

Dijo que “hay que poner un freno” al Gobierno porque hay una “angustia de no llegar a fin de mes” y consideró que con “ellos no tenemos futuro”. “La gente tenía su vida organizada, podía organizar a fin de mes. Eso es tener la vida organizada y eso es lo que han venido a romper. Nos han desorganizando la vida”, resaltó Fernández de Kirchner.

No nos confundamos; sepamos que es necesario poner un freno a este disparate. Cómo nos pueden decir que nos van a endeudar por cien años”, disparó CFK. “Ha vuelto el fantasma del desempleo, la flexibilización laboral, tenemos precios y tarifas por las nubes”, sostuvo.

Sobre el final del acto la multitud cantó el Himno Nacional acompañada por un coro.