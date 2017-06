“El bono a 100 años no es criticable técnicamente”

Entrevista a Miguel Angel Boggiano CEO de Carta Financiera

La colocación del bono a 100 años es sólida técnicamente y el golpe del MSCI al no declararnos emergentes no seguirá afectando a los mercados aseguró, entre otras cuestiones, el fundador de Carta Financiera, Miguel Angel Boggiano, a El Economista.

¿Comparte las críticas que se le hicieron al bono a 100 años?

Desde el punto de vista técnico no es criticable. Para nada. Mucha gente no entiende el concepto del valor presente, que dice que un dólar hoy vale más que un dólar mañana. Lo que está pasando con este título bono es que, después del año 30, cuando computás esos 70 años finales el valor de todos esos intereses representan hoy apenas unos US$ 600 millones. Es decir que no hay nada dramático, pero la gente no entiende qué es el interés compuesto y lo que quiere decir el descuento de flujo de fondos. Hay que entender un mínimo de matemática financiera.

¿Pero qué opina de las críticas al Gobierno de que “nos endeudó por varias generaciones”?

La crítica de que se va a pagar durante muchísimos años es válida a nivel político para salir a atacar, pero a los efectos prácticos las tasas estuvieron en mínimos históricos. Hay que ponerse a pensar que EE.UU. consiguió endeudarse en los últimos 40 años a un promedio del 7%, con lo cual que ahora Argentina lo haga al 7,9% a 100 años está lejísimos de ser algo disparatado. Y sobre todo considerando que la tasa promedio histórica a la que se ha endeudado nuestro país es del 12%. Además, estos US$ 2.750 millones conforman algo más del 1% del total de la deuda argentina, es decir, no mueven la aguja. Por otra parte, considerando cuál fue la inflación promedio del dólar en los últimos 50 años, de 3,6%, te da que al momento en que tengamos que repagar el capital de US$ 2.750 M no van a significar mucha plata o van a ser dramáticamente menos de lo que significa hoy.

¿Cómo continuarán los mercados luego del rechazo del MSCI a volvernos a emergentes?

Que a la Argentina aún no la hayan subido abre la posibilidad de que la asciendan en el futuro, con lo cual puede haber todavía interesados en comprar para aprovechar el viejo adagio de “comprar con el rumor y vender con la noticia”. Buena parte de lo que termine sucediendo tendrá que ver con la tendencia mundial de acciones porque la correlación entre las Bolsas es muy alta. El golpe del MSCI el mercado lo absorbió rápidamente y las acciones tuvieron una gran recuperación intradiaria: por ejemplo, el Galicia subió 10%, Macro, IRSA y Cresud ya parecen haber asimilado la noticia por completo y al Francés le falta un poco. Cuando la noticia es catastrófica el mercado cae cuatro días seguidos y acá el peor momento fue la apertura del miércoles pasado, pero después de ahí subió, o sea que los operadores aprovecharon la caída para comprar.

¿Y qué va a pasar con el dólar?

Creo que el Gobierno va a intentar cumplir la meta establecida en el Presupuesto, que da un dólar de $ 17,80, pero creo que va a terminar más en la zona de $ 18. Efectivamente hay un tipo de cambio atrasado: cuando vos ves que en Mendoza se van a comprar las cosas a Chile y que en Misiones cruzan a Paraguay quiere decir que Argentina está cara en dólares. Esto pasa porque estamos financiando gasto corriente con deuda externa en dólares, que es una fórmula muy nociva.

¿Por qué?

El déficit fiscal descontrolado impone que las provincias que quieran se financien en dólares, vuelquen eso dólares a la plaza y entonces tenés constantemente una oferta de divisas que deja el tipo de cambio muy apreciado. Es por eso que quienes producen manzanas en Río Negro las tienen que tirar y las peras lo mismo, mientras que quienes exportaban carne antes no podían y ahora no le dan los números. Todo lo que es el sector exportador está muy perjudicado con esta combinación de política monetaria y fiscal.