El BCRA no bajaría las tasas mañana

Después del IPC de mayo, que marcó un aumento de 1,3% y fue menor a lo que esperaban las consultoras (y el mismo Gobierno), mañana habrá reunión de Política Monetaria. El martes 13 los encontrará a Federico Sturzenegger, Lucas Llach (vice), Demian Reidel (vice segundo y director), Agustín Collazo (subgerente de Operaciones), Mariano Flores Vidal (gerente general) y Pablo Neumeyer (economista jefe), reunidos en el tercer piso de Reconquista 266 para definir qué hacer con las tasas de interés. Lo que esperan en el mercado, y dejan trascender desde la misma entidad, es que no habrá modificaciones. O sea, la tasa de política monetaria -los pases- se mantendrán en 26,25%.

Desde el BCRA, si bien festejaron el dato de inflación, no están convencidos de que la desinflación tenga el ritmo que ellos quieren. Más aún porque la “core” marcó un aumento de 1,6%, que si bien es menor a los registros pasados, está por encima de su objetivo en torno al 1,5%. Además, a la entidad les pesa que el último REM haya mostrado una aceleración de la inflación anual: pasó de 21% a 21,6%. Por estas cuestiones es que en el BCRA no tocarán las tasas y esperarán a más adelante, cuando sientan que la inflación está bajando más rápido y en forma más consistente.

Por ende, la decisión del BCRA no tomará por sorpresa a nadie. De hecho, el consenso de los economistas espera que no haya modificaciones, si bien se discute cuándo el banco empezará a relajar sus políticas. En ese sentido, Econviews, la consultora de Miguel Kiguel, cree que a partir de julio (“durante el segundo semestre”) irá bajando las tasas 75 puntos básicos hasta llegar a 21,75% para diciembre.

“Respecto al sendero de tasas, a la luz de los datos conocidos, el BCRA se presenta ante el dilema si bajar o no la tasa de política monetaria. Si el organismo es consistente, aún no debería bajar la tasa de interés dado que la inflación núcleo aún se encuentra por encima del sendero deseado”, acota la consultora ACM, del economista Javier Alvaredo.

Mientras que para FyEConsult, que dirige Hernán Hirsch, “en el actual escenario aumentó la probabilidad de que el BCRA retome la política de reducción de tasas de interés antes de fin de mes o a principios del próximo. En particular, si los datos adelantados de precios continúan sugiriendo que el proceso de desinflación continúa avanzando”. Sin embargo, advierte que la política de baja de tasas de interés del BCRA será prudente y tratará de no repetir el error de flexibilizar anticipadamente su política monetaria como a fines de 2016. “Esto implicaría que habrá que esperar una reducción suave de tasas de interés, no más audaz que la registrada entre fines del año pasado y principios de éste año”, acotó Hirsch.

Finalmente, para el economista Federico Muñoz, pese a la baja de la inflación, “no esperamos” una relajación inmediata de la política monetaria. “El rebrote inflacionario de los meses previos fue sufrido en el BCRA como un paso en falso y Sturzenegger seguramente querrá evitar revivir ese disgusto. Por ello, es probable que espere a que el dato de inflación de junio confirme el enfriamiento de los precios, antes de volver a recortar las tasas de interés de pases y Lebac”, vaticinó.