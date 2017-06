Las automotrices proyectan un avance de la producción del 20% para 2017

El presidente Mauricio Macri dialogó hoy con el vicepresidente de la Asociación de Fabricantes de Automotores (AdeFA), Joachim Maier, y representantes de las terminales que producen en Argentina, durante una visita que realizó al Salón Internacional del Automóvil, en La Rural. Allí, las automotrices le informaron hoy que el sector podría cerrar el año con un crecimiento de entre 15 y 20% en la producción, y se mostraron confiados en la posibilidad de llevar a la práctica un plan para producir un millón de vehículos para 2023, “a partir de la discusión de aspectos impositivos, laborales y logísticos que condicionan a la industria”.

El Jefe de Estado recorrió los puestos donde se exhiben modelos de las diferentes marcas junto al ministro de Producción, Francisco Cabrera, y el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis. Por el sector empresario, acompañaron a Maier el titular de Volkswagen, Pablo Di Si; de Totoya, Daniel Herrero; de Renault, Fernando Peláez Gamboa; de Iveco, Marcus Cheistwer; y de Scania, Emilio Muller.

“La situación está muy buena, esperamos un aumento del mercado de por lo menos 15 % hasta podría ser mejor y llegar en torno al 20% en producción”, afirmó Maier. El representante de AdeFA dijo que le manifestó a Macri “los desafíos que está enfrentando la industria automotriz referidos primero al mercado de Brasil, que esta actualmente en una crisis aunque ya con señales de recuperación”.

“También estamos preocupados por la competitividad del sector y le pedimos al Gobierno que nos ayuden para trabajar juntos para mejorar la situación y poder llegar a un millón de vehículos producidos en el país”, afirmó el también presidente de Mercedes Benz Argentina, en referencia al plan oficial de llegar a esa cifra de unidades hacia 2023.

Maier mencionó su interés en discutir “la carga impositiva” que pesa sobre la producción de cero kilómetros, “la mejora de la productividad laboral” en un aspecto a abordar con los sindicatos y “la necesidad de fortalecer la industria autopartista nacional”.

Por su parte, Presidencia recordó que con el “Plan 1 Millón” buscan generar 30 mil nuevos puestos de trabajo directos y que, “a través de este convenio, las firmas se comprometieron a invertir US$ 5.000 millones en los próximos dos años y aumentar hasta 40% el uso de autopartes locales”.

En su reciente viaje a Japón, el Presidente se reunió con el titular de Toyota Motor Corp, Takeshi Uchiyamada, quien le anunció que la filial argentina incorporará alrededor de 1800 empleados para aumentar la producción de sus modelos Pick Up Hilux y SW4 con fines de exportación. El CEO de Nissan Motor, Hiroto Saikawa, le informó, a su vez, detalles de la primera planta de pick-ups de la empresa, en la provincia de Córdoba, que tendrá una inversión final de US$ 600 millones, para fabricar a partir del año que viene las Nissan NP300 Frontier, Renault Alaskan y Mercedes-Benz Clase X. En tanto, el máximo responsable mundial de Mercedes Benz presentó en abril un plan de inversiones de US$ 150 millones en la planta que posee en el partido bonaerense de La Matanza, donde sumará 500 trabajadores y aumentará en 50% la producción con fines de exportación.

En su recorrida por los stands de la feria que se mantendrá abierta al público hasta mañana, el Presidente visitó los modelos en exposición de las marcas Toyota, Chevrolet, Ford, Fiat, Renault, Nissan, Volkswagen, Mercedes Benz, Peugeot y Scania en varias de las cuales posó para los fotógrafos a bordo de distintas unidades.

El Salón del Automóvil contó este año con la participación de 20 marcas las que expusieron más de 250 modelos, muchos de los cuales comenzarán a ser comercializados durante los próximos meses en el mercado argentino que viene registrando un crecimiento sostenido de patentamientos desde el año pasado.

El encuentro bianual que organiza AdeFA y que alterna en su realización con el Salón de San Pablo, es la ocasión en que la industria presenta modelos hasta ahora inéditos en el país y trazar sus estrategias productivas y comerciales para los próximos dos años.