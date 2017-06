Argentina ingresó al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura

El pasado , el Directorio del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII) aprobó el ingreso de Argentina a esta institución. La resolución, informaron desde el Ministerio de Finanzas, fue sancionada durante la II Reunión Anual BAII 2017 en la República de Corea.

Así, Argentina podrá dar inicio a la presentación de proyectos para el desarrollo de infraestructura y la generación de empleo. “De esta manera, nuestro país amplía sus herramientas de financiamiento para el crecimiento de la economía”, agregó Finanzas.

El BAII, entre otras operaciones, podrá financiar, co-financiar o participar en proyectos para el desarrollo económico, brindar asesoramiento y asistencia técnica y otorgar recursos especiales. Sus sectores de interés son energía, transporte, telecomunicaciones, infraestructura en áreas rurales, desarrollo agrícola, desarrollo urbano, abastecimiento de agua, servicios sanitarios, protección ambiental y logística, entre otros.

Por otra parte, en mayo, Mauricio Macri, durante su exposición en el Foro “Una franja y una ruta para la Cooperación Internacional” (OBOR) en China, había resaltado el trabajo realizado por el Gobierno junto a las instituciones asiáticas y expresó el deseo de “formar parte del Banco Asiático de Infraestructura”.

El BAII es una institución financiera multilateral que comenzó a funcionar en enero de 2016 y posee 56 países miembros: 37 de la región y 19 no regionales. Fundado por iniciativa china, cuenta con un capital social autorizado hasta US$ 100 mil millones, integrado por los aportes de países regionales y no regionales. Asimismo, busca el desarrollo económico sustentable, la creación de riqueza y la mejora de la conectividad en infraestructura, promoviendo la cooperación regional con instituciones multilaterales y bilaterales de desarrollo.