YPF colocó US$ 300 M

YPF volvió al mercado de deuda ayer con la colocación de Obligaciones Negociables (ON) por más de $ 4.602 M (equivalentes a US$ 300 M) a una tasa de interés fija en pesos de 16,5% anual y un plazo de cinco años (2022), según comunicó en un mensaje dirigido a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Emitidos en el mercado local e internacional, los títulos son Obligaciones Negociables Clase LII bajo ley de Nueva York y denominadas en pesos pero suscriptas en dólares calculados al tipo de cambio oficial del día, de $ 15,34 por dólar. Así, estos bonos “peso-linked”, como se conocen en el mercado, pagarán intereses en pesos a una tasa de 16,5% anual, pero amortizarán en dólares.

Si bien la emisión contemplaba la posibilidad de ampliar a hasta US$ 500 M la emisión y el total ofertado por los inversores ascendió a $ 5.802 M (unos $ 1.200 M más que lo que finalmente tomó), la firma solo emitió los US$ 300 M que buscaba inicialmente.

Colocadores locales de la emisión fueron HSBC Argentina y Santander Río, mientras que HSBC Securities y Santander Investment Securities tuvieron ese rol a nivel internacional.

Para YPF, se trata de la primera colocación de deuda en lo que va del año, que se enmarca en un programa de deuda habilitado por el directorio de la compañía de hasta US$ 10.000 M, del que ya lleva utilizados cerca de US$ 8.500 M. De todos modos, fuentes al tanto de la operación que llevó adelante la compañía explicaban que la intención de la petrolera es conseguir fondos para el pago de deudas anteriores por las que abonó una tasa mayor, por lo que no sumaría complicaciones al cuadro ya complejo en materia de deuda de la compañía.