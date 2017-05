YPF coloca hasta US$ 500 M

YPF volverá a tomar deuda, cuando coloque hoy en el mercado local e internacional títulos denominados en pesos pero con suscripción en dólares y pagaderos también en esa moneda. A través de Obligaciones Negociables (ON) Clase LII, con un plazo de cinco años y bajo ley de Nueva York, la firma local buscará un monto inicial de US$ 300 M que se podrá ampliar hasta US$ 500 M.

Los títulos estarán denominados en pesos, pero serán suscriptos en dólares calculados al tipo de cambio oficial. En ese sentido, los inversores deberán desembolsar dólares para hacerse de los bonos y recibirán también esa moneda al momento de la amortización, pero percibirán en pesos el pago de intereses semestralmente. El monto mínimo de suscripción de las ON será de $ 2 M y devengarán intereses de acuerdo a una tasa fija nominal anual en pesos.

Fuentes con conocimiento de la operación explican que a través de este mecanismo “peso-linked”, la compañía busca hacerse de fondos para afrontar vencimientos de deuda durante el año a una menor tasa que la que revisten los títulos que cotizan actualmente en el mercado, por lo que no sumará complicaciones a su situación, ya compleja en materia de endeudamiento.

Los colocadores serán HSBC Argentina y Santander Río a nivel local, y HSBC Securities y Santander Investment Securities para la colocación a nivel internacional. A su vez, el precio de emisión será igual al 100% y la fecha de emisión será el próximo martes 9 de mayo. La fecha de vencimiento, en tanto, será en 2022 y las Obligaciones Negociables estarán bajo ley de Nueva York, según comunicó la petrolera nacionalizada en 2012 en un comunicado a la Comisión Nacional de Valores (CNV).