Vidal suma obras y ya es eje de campaña

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, anunció ayer un plan de obras de defensa para la emergencia hídrica que afecta al noroeste provincial y aseguró que “va a llevar varios años” completarlo, aunque se comprometió a “dar la cara” cuando se repitan las inundaciones. “Cada vez que llueve nos preocupamos, la lluvia nunca es una buena noticia”, dijo Vidal ante un grupo de intendentes de la región en la ciudad de Pergamino. Y recordó que “en los últimos tres años la zona noroeste de la provincia sufrió lluvias como nunca antes y lo cierto es que no se hicieron las obras”. Esto, dijo, “va a llevar muchos años”, y advirtió que “la provincia se va a volver a inundar, no una sino varias veces más hasta que las obras se terminen”.

Ante dirigentes de la región y vecinos del partido, Vidal mostró su habitual buen desenvolvimiento y, sin hablar de campaña ni de candidaturas, pareció dejar en claro lo que ya parece un hecho en la constelación Cambiemos: que se pondrá la campaña bonaerense al hombro. “Llegó el momento de hacer lo que hay que hacer”, señaló ayer, en ese sentido.

No obstante, el conflicto con los docentes aparece en el horizonte como uno de los desafíos a sobrellevar. Los gremios del Frente de Unidad Docente bonaerense, que integran Suteba, FEB, UDA, Sadop, Amet y Udocba, rechazó la última propuesta del Gobierno (un incremento salarial de 20% en dos tramos) y ratificó que mantendrá el reclamo para la restitución de los días descontados por paros, tras un fallo judicial adverso. Por lo que se esperan nuevas medidas de fuerza, entre ellas paros y movilizaciones.

Candidatos

La situación de Cambiemos en la provincia también es una de las más tranquilas en el camino al cierre de listas. Sin mayores conflictos, la conformación de las nóminas no parece tener mayores inconvenientes, con algunos nombres ya puestos. Y más allá del pedido de la Unión Cívica Radical para que responda a su propuesta para las próximas elecciones legislativas en la que pidió tres bancas de diputados entre los primeros once lugares.

Facundo Manes podría encabezar la nómina de candidatos a diputados nacionales, aunque todavía la gobernadora Vidal no se mostró con el neurocientífico en una actividad de gestión como lo hizo con otros potenciales postulantes como Esteban Bullrich, Gladys González, Héctor Toty Flores y Graciela Ocaña.

Ayer, también, Vidal sumó elogios extrapartidarios. Su antecesor en los noventa y expresidente Eduardo Duhalde consideró a Vidal como una dirigente “con convicciones”. “Es una dirigente política de las más notables que han surgido en los últimos años, guapa, muy trabajadora, pero en una provincia que no es viable; que no recibe los fondos necesarios, sostuvo Duhalde, que no es la primera vez que halaga a la mandataria. Aun así, sostuvo que “eso no le alcanza”, porque la provincia reúne el 40% de la población argentina y lo que percibe en materia de coparticipación de Nación “no tiene relación con su peso económico y de su población”, concluyó.