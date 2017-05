Vidal a empresarios: “Necesito que se sumen a este equipo”

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, habló frente a empresarios durante un almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), a quienes les dijo que “la provincia los espera con los brazos abiertos” y les hizo un llamado: “Necesito que se sumen a este equipo”.

También afirmó que resolver los problemas de seguridad “es un proceso que va a llevar tiempo”, pero “los bonaerenses votaron para cambiar un sistema político que gobernó de manera mafiosa durante décadas, y eso no se negocia”. “Sé que los bonaerenses no lo quieren negociar y nosotros tenemos que ser fieles con ese voto”, sostuvo Vidal en el encuentros que se desarrolló en un hotel del centro porteño.

La mandataria imprimió a sus palabras un fuerte tono político al asegurar que con la llegada del presidente Mauricio Macri al gobierno “cambiaron las reglas del juego”, porque se emprendió “un camino, cuyos resultados en muchos casos van a superar un mandato”, tras lo que advirtió que “un sistema permeado por la corrupción no cambia en un año”.

“La decisión del Presidente es no ser parte del delito”, aseveró y agregó: “Se acabó la época de líderes iluminados, individualistas, con nombre y apellido; lo que se necesita es un equipo”.

Vidal exhortó a los empresarios presentes a invertir en la provincia de Buenos Aires, y les pidió que se sumen al equipo de trabajo: “La provincia de Buenos Aires los espera con los brazos abiertos”, expresó.

“Ustedes hoy están entre los que pueden un poquito más y yo necesito que se sumen a este equipo más de lo que ya lo han hecho”, pidió Vidal en el almuerzo, que contó con el auspicio de cámaras empresariales, laboratorios, empresas de energía y bancos, entre otros rubros. La gobernadora reconoció que “muchos han hecho crecer sus inversiones”, pero reclamó un mayor esfuerzo, y mayores “muestras de confianza” en cada uno.

Entre el auditorio la escuchaban el presidente del Cicyp, Adrián Werthein, que durante la apertura le transmitió el acompañamiento del sector y la confianza en su gestión. “Querida gobernadora, estamos con usted. Cuente con nosotros. Estamos con su verdad y la vamos a respaldar”, afirmó Werthein, quien resaltó: “Estamos al lado suyo, estamos para apoyarla”.

El almuerzo, primero del año del Cicyp, tuvo lugar en el hotel Alvear, y contó también con la participación de la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y funcionarios del gobierno bonaerense.

Durante su mensaje, la gobernadora resumió parte de su gestión y recalcó que su tarea no tendrá resultados inmediatos, a lo que agregó que incluso le “preocuparía” si hubiera resultados “muy rápidos”. “Ya antes tuvimos resultados intensa y rápidamente, e intensa y rápidamente los perdimos”, afirmó.

Reconoció que “el camino va a ser más largo” y “los resultados van a a ser menos espectaculares y rápidos”, pero destacó que lo importante es que “van a llegar para quedarse”.

Vidal mencionó sus políticas para depurar la Policía Bonaerense y el compromiso del presidente Macri con que el gobierno no sea parte del delito. “La seguridad, también es un proceso que llevará tiempo, pero ya cambiamos las reglas de juego. La primera es la decisión del Presidente y de nuestro gobierno de no ser parte del delito, nosotros no somos parte”, destacó.

La mandataria bonaerense sostuvo que la votaron “para elegir el camino difícil” y que, “por eso, hoy todos los policías hasta el nivel de inspector tienen que presentar declaraciones juradas de bienes”.

En su discurso, enumeró que existen 10.000 investigaciones a policías, que hay “casi 4.000” efectivos apartados, y 400 uniformados detenidos. “El mensaje no es que hicimos una purga, es que esto va a pasar todo el tiempo. Un sistema permeado por la corrupción durante 30 años no cambia de un día para el otro, pero un día hay que empezar”, definió.

En materia de obras, Vidal anunció que en diciembre comenzará la obra hidráulica de la cuenca del Río Luján y subrayó que su administración se centra en trabajos hidráulicos.

“La discrecionalidad se acabó. Los fondos se reparten por coparticipación y no por amiguismo, o pertenencia partidaria”, resaltó la gobernadora, quien aclaró que las obras “no son estéticas, son obras hidráulicas, son rutas”. Según afirmó, tiene previstas 240 obras y hay 140 en marcha.