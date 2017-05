Vidal cautivó y negó aspiración presidencial

Cuando el plato principal del evento es un discurso de María Eugenia Vidal, como fue el caso del almuerzo que realizó ayer el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), el Círculo Rojo dice presente. Políticos y, sobre todo, empresarios, entre ellos, los principales del país, acompañaron ayer a Adrián Werthein, Nº1 del CICyP, en un nuevo encuentro. Vidal, la niña mimada del Círculo Rojo (ver recuadro), convoca desde la matancera y precaria villa de Puerta de Hierro hasta el lujoso Hotel Alvear. No casualmente es la dirigente con mejor aprobación del país, muy por delante del Presidente y el resto.

Luego de las elogiosas (y hasta emotivas) palabras de Werthein, que incluyeron un video con clips de Vidal en diversas intervenciones, la gobernadora subió al estrado y cautivó a su auditorio con un discurso de 12 minutos. “Lo que importa no es solo lo que ya cambiamos sino el camino, y ese camino ya empezó”, dijo y mencionó algunos de los brotes verdes, y tímidos, que se empiezan a ver. “Frente a la ansiedad de todos de que hay resultados rápidos, yo les diría que eso me preocuparía: eso ya no pasó. Antes tuvimos resultados intensos y rápidos, e intensa y rápidamente los perdimos”, agregó. “Muchas veces pensamos que habíamos empezado a crecer de verdad y que esa vez sería en serio, y nos volvimos a desilusionar”.

“La diferencia es que, esta vez, los resultados van a ser menos espectaculares y rápidos, pero van a llegar para quedarse, y van a necesitar a muchos de nosotros trabajando durante muchos años”, dijo Vidal.

“Hoy, por primera vez, el Presidente y la gobernadora trabajan juntos en la provincia de Buenos Aires. Parece una obviedad, pero hace 30 años que no pasaba. Somos parte de un mismo equipo, y no de un mismo equipo partidario, que es lo de menos, sino de un mismo equipo de trabajo”, agregó, y dijo que “empiezan a verse las señales de ese camino”, y mencionó los diversos brotes verdes que hay en la economía.

Asimismo, dijo Vidal que se están emprolijando las cuentas públicas: en 2015, 109 municipios (sobre 135) estaban en rojo y hoy hay 121 con superávit. “La provincia tomó deuda a la tasa más baja desde 1880 y el mundo nos vuelve a creer”, y dijo que la inflación va a ser la más baja de los últimos años.

Además, hizo eje en la obra pública. “No hay un distrito de la provincia que no tenga una obra en desarrollo”, expresó. Y dijo que hay que poner prioridades, “y no pueden ser muchas porque cuatro años pasan muy rápido”. La gobernadora dijo que hay un plan de 2.000 obras y más de 1.000 están en ejecución. “La discrecionalidad se acabó y los fondos se reparten por coparticipación, y no por amiguismo”, añadió. Aplausos. “Y no son obras estéticas”, dijo y remató: “No vamos a hacer obras faraónicas. Nos van a ver haciendo lo que hay que priorizar primero y es que funcione bien lo que ya está hecho”.

Por último, Vidal hizo eje en los avances logrados en salud y seguridad.

“Hay 16 millones de bonaerenses y varios aún no vieron el cambio”, admitió Vidal. “Y en 2015 votaron, más que por Mauricio o por mí, por un cambio en el sistema, que gobernó la provincia de manera mafiosa durante décadas. Eso no se negocia y nuestro compromiso es ser fieles a ese voto”.

Antes de terminar, vino el clásico pongui pongui. Las oportunidades, claro, hay que aprovecharlas. Ante los empresarios, casi todos hombres, dijo: “Necesito que se sumen y sé que muchos ya lo han hecho, pero necesitamos más. La provincia los espera con los brazos abiertos”.

Luego, llegaron las preguntas. Y la primera, casi de manual, fue sobre sus eventuales aspiraciones presidenciales. Allí Vidal, como corresponde, puso paños fríos. “Los gobernadores que quisieron ser presidentes le hicieron un enorme daño a la provincia porque sus decisiones se vieron condicionadas por ese objetivo y yo, primero, quiero que la vaya bien a la provincia”, dijo. ¿Se acuerdan de Daniel Scioli?