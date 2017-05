“Veo un IPC en la la zona de 1,5% en los próximos meses”

Entrevista a Hernán del Villar Estudio Alpha

Hernán del Villar, director del Estudio Alpha, cree que la inflación tenderá hacia la baja y, si bien el BCRA no cumpliría su meta acumulada para el 2017, podría mostrar un IPC en descenso y llegando a la zona de 17% en los primeros meses de 2018. Además, cree que, en el corto plazo, la política monetaria necesita asistencia en la compleja tarea de la desinflación.

El BCRA sigue endureciendo su política monetaria. ¿Debemos interpretarlo como que aún cree que puede cumplir la meta o está construyendo reputación, pieza clave del inflation targeting?

Lo dijo ayer Federico Sturzenegger: el BCRA pretende cumplir las metas. Al mostrar cómo va bajando la inflación interanual, a fines de año podría mostrar ese proceso y decir que la meta se cumplirá unos meses después. Entendemos, además, que el BCRA no va a tomar medidas extremas para el cumplimiento de las metas y no va a “quemar las naves. Continuará, eso sí, con tasas de referencia por encima de la inflación y con agregados monetarios que posiblemente vayan a un ritmo de crecimiento más cercano al 20% anual. La reputación, por su parte, se gana todos los días y este BCRA ya ha avanzado mucho en ese sentido. Por ello es que el consenso de analistas pronostica una inflación en descenso (aunque no cumpliendo las metas) a pesar de lo sucedido con la inflación en los últimos tres meses.

¿Cómo proyecta las tasas hacia adelante?

O, lo que es casi lo mismo, ¿qué piensa que pasará con la inflación? La alternativa más probable es que la inflación baje en los próximos tres meses a un sendero rondando el 1,5% mensual y luego a uno algo más bajo. Esto permitiría una baja de las tasas de interés siempre pensando en un escenario con tasas 3/4 puntos anuales por encima de la inflación. Un escenario también posible, pero menos probable, es que la inflación núcleo, que en los últimos seis meses fue de 1,75%, baje poco y, por lo tanto, en ese caso la disminución de tasas se debería demorar.

Todo el esfuerzo antiinflacionario parece recaer sobre el BCRA. ¿Está bien que así sea?

El fenómeno inflacionario es esencialmente monetario pero en un país con una larga tradición de alta inflación como el nuestro, es un fenómeno más complejo. En el corto plazo actúan otros factores como salarios, tarifas e inercia inflacionaria, que afectan a la tasa de inflación. La política monetaria desde ya no debe estar sola, debe ser acompañada por la fiscal, la de ingresos y la de tarifas. Si está sola su impacto será más lento y necesitará mayor crudeza para lograr sus objetivos.

¿Y cómo queda el dólar ante el nuevo escenario? Varios colegas suyos dicen que entrará más hot money para hacer tasa y volver hacia el dólar…

Estamos en un período de alta estacionalidad de la oferta de divisas junto a tasas de interes más elevadas y un Estado que sigue dándole preeminencia al endeudamiento en divisas. En ese marco el tipo de cambio debería subir por debajo de las tasas de interés en pesos. En el segundo semestre, con menor estacionalidad de la oferta de divisas, una inflación en baja que permita disminuir las tasas en pesos y un estado con menor endeudamiento en dólares deberían producir una aceleración del tipo de cambio.