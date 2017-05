“Veo inflación en baja, pero no convergiendo rápido a un dígito”

Entrevista a Mario Blejer Economista

El Economista dialogó con Mario Blejer sobre su visión de la economía y sobre los principales temas del debate vernáculo: crecimiento, inversión, elecciones y dólar.

He leído sus declaraciones en los últimos días con un tono muy bullish: por un lado, diciendo que hay más inversión de la que se percibe y, segundo, diciendo que el crecimiento podría acelerarse en el segundo semestre. ¿Qué ve que los demás no ven?

Veo lo mismo que todos los demás. Mirando un poco en la perspectiva de largo plazo, hay una reversión de la tendencia. En 2016 discutíamos cuánto iba a caer la economía y ahora discutimos cuánto va a subir. Es claro. La inflación está alta, sí, y encima de la meta, pero ahora discutimos si va a estar arriba o debajo de 20%, y ya no del 40% del 2016.

O sea que suscribe a la tesis oficial de que el crecimiento es sustentable. ¿O aún depende de diversas cuestiones?

Las dos cosas: depende de varios factores, pero estimo que se mantendrá. Veo que crece la inversión, y sobre todo de empresas locales. Es cierto: no hay grandes proyectos ni nuevas plantas, pero las firmas están modernizando fábricas, equipos y procedimientos. Aunque todavía hay mucha espera y faltan inversiones en sectores como la industria pesada o la energía. Todavía falta información y las elecciones van a ser claves. Todos quieren asegurarse que no volverán las manías del régimen anterior. No quieren saber si gana Cambiemos o no sino saber si vuelve el régimen anterior o no. Volviendo a tu pregunta, creo que cerca de las elecciones se sentirá el efecto de la obra pública y eso hará que el crecimiento sea más alto, o (John Maynard) Keynes estaba equivocado, cosa que no creo.

¿Y cómo ve el examen electoral para Cambiemos y la oposición? Hay encuestas para todos los gustos…

No sé, y nadie lo sabe. El Gobierno cometió el error de crear expectativas demasiado optimistas que luego defraudaron. Debieron haber pedido tiempo y, en cambio, prometieron una lluvia de inversiones y dijeron que esto se arreglaba en unos meses. Eso fue un error y es lógico que la gente se decepcione, y lo van a pagar porque las expectativas no pueden cambiar radicalmente antes de las elecciones.

Igual, se vendrían meses más tranquilos con la inflación y, como decía, algo más de crecimiento…

Sí. La clave es cuándo se terminarán los ajustes de los precios relativos distorsionados, y también incluyo allí al dólar.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dijo que convergeríamos a la inflación internacional en 2019. ¿Coincide o es una nueva falsa expectativa?

La veo bajando, pero no convergiendo rápidamente hacia un dígito. Aunque la meta del BCRA para 2017 es ambiciosa, el sendero es claramente hacia abajo.

¿Qué opina del valor del dólar?

Casi todos los sectores se quejan del atraso… Por el blanqueo y el endeudamiento externo no veo un salto en el dólar, y menos cuando el BCRA está luchando contra los precios. También sabemos, sin embargo, que no podemos mantener un peso sobrevaluado demasiado tiempo. Y la historia así lo muestra. El BCRA está en una situación difícil y le faltan los instrumentos que tienen otros bancos, que pueden intervenir en futuros, opciones o derivadas. Acá está todo judicializado.

Deberemos buscar competitividad por otras vías…

Así es. Y ahí la inversión es clave. Es la única forma.