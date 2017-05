Una devaluación de Temer

El debare sobre cómo llegar a tener ese tipo de cambio elevado que muchos pretenden no es un asunto trivial

Por Pablo Mira Economista

Charlando con mi amigo Fernando, un neófito en cuestiones macroeconómicas, en ocasión de los efectos sobre el mercado cambiario local de los escándalos en Brasil, me puse a explicarle los riesgos del atraso cambiario, es decir, de una apreciación del peso. Le advertí que si esta situación inducía muchas importaciones y pocas exportaciones por razones competitivas, la falta de dólares se haría notar y esto provocaría una crisis. Cuando me preguntó a qué me refería con una crisis, respondí ingenuamente:

-Porque habría una fuerte devaluación.

Mi interlocutor se sintió algo desconcertado. De mi vaga explicación parecía derivarse que los riesgos del atraso cambiario es que la crisis te deposite en un tipo de cambio alto (es decir, el fin de la apreciación), y que esto afectaría negativamente a la economía. Esto se parece mucho a decir “no tengas mucho tiempo el dólar barato, porque si no después te va a pasar que el dólar va a estar caro”. Al final, habrá pensado, los economistas están en contra del tipo de cambio bajo y del alto, y no se entiende qué es lo que quieren.

Esta confusión es perfectamente entendible, si se me permite el oxímoron. Lo que debí haber aclarado es que la verdadera diferencia no está solamente en el nivel del tipo de cambio, sino también en cómo se alcanza ese nivel. En esencia, si se quiere utilizar el valor del dólar como estímulo de las exportaciones y como generador de sustitución en las importaciones, es claro que deberíamos contar con un tipo de cambio alto. Sin embargo, cómo se llega a ese tipo de cambio no es un asunto trivial.

Los empresarios que desean invertir en Argentina en bienes transables (para exportar o para sustituir importaciones) necesitan, entre otras condiciones, un entorno estable. Cuando más incertidumbre sobre el futuro de sus ventas, sobre el precio que se cobrará, y sobre sus costos, más difícil es que la inversión se lleve a cabo. Dentro de estas previsiones, dado que estamos hablando de transables, está incluido el tipo de cambio. Y el empresario querrá no solo ser competitivo, sino además tener certidumbre sobre el tipo de cambio que regirá en el mercado mientras su inversión madura. Violentos saltos cambiarios que mejoren la competitividad transitoriamente serán recibidos como una señal de alta volatilidad, y no de mayor competitividad. Más aun, es perfectamente posible que algunos proyectos de exportación igual se lleven a cabo si, pese a contar con un tipo de cambio poco competitivo, es posible “asegurar” la dinámica del dólar durante varios años.

El problema, por supuesto, es que los tipos de cambio estables pero atrasados no suelen perdurar, y que cuando explotan generan problemas macroeconómicos duraderos de los cuales es difícil recuperarse. Se podría argumentar que la recuperación pos-2002 es la demostración cabal de que aun las devaluaciones más bruscas pueden ser favorecedoras del crecimiento. Luego de la caída 1998-2002, Argentina no solo se recuperó, sino que creció mucho en términos netos. Pero no saquemos conclusiones apresuradas. Buena parte del éxito se debió a que, justamente, todos los efectos negativos de la megadevaluación fueron “limpiados” gracias a la reestructuración de la deuda pública. Sin esa ayuda fundamental, Argentina habría recorrido un camino mucho más parecido al de Grecia, mucho menos benigno que el que terminó ocurriendo.

Tipo de cambio alto y estable es una ecuación tentadora, pero tiene dos limitaciones. Una es que no tan fácil de conseguir, ya que cada intento de devaluar lleva consigo un aumento de precios muy similar que “barre” con la competitividad ganada. El otro es que esta es una ecuación necesaria, pero no suficiente. Crecer y desarrollarse requiere de mucho más que una política cambiaria coherente.