Una buena idea, con el desafío de la instrumentación

Por Jorge Colina IDESA

La idea de transformar los planes sociales en empleos formales vía la conversión del subsidio asistencialista en subsidio al empleo no es nueva. Desde hace mucho tiempo se la enuncia como una forma de empezar a cambiar la cultura de la dádiva por la cultura del trabajo. El desafío no está en la idea, que tiene tanta simplicidad como racionalidad, sino en su instrumentación. En particular, en el sistema productivo hay una enorme brecha entre las exigencias del mercado laboral y las capacidades laborales (empleabilidad) de los beneficiarios de planes asistenciales.

Para ilustrar, en general las empresas formales exigen como requisito mínimo que el candidato a los puestos de trabajo haya concluido la secundaria, y suma si tiene antecedentes laborales demostrables en la economía formal. Pero la gran mayoría de los beneficiarios de planes sociales no terminó la secundaria, muchos no tienen experiencia laboral y, si la tienen, en general fue en la informalidad, sea en un empleo asalariado en negro precario o como auto empleo de baja productividad. Aquí se genera la primera barrera para que las empresas y los beneficiarios de planes sociales se encuentren.

Si la empresa se anima a probar con algunos candidatos, emergen otras barreras. Aparecen los déficit de lo que se conoce como habilidades blandas. Esto es, las capacidades para cumplir reglas básicas como puntualidad, orden personal y procedimientos, sociabilizar para al trabajo en equipo y capacidades para aprender a resolver problemas simples de manera independiente. Esto se logra con educación para el trabajo, que los adultos que viven desde hace mucho tiempo de los planes asistenciales no tuvieron la oportunidad de recibir. Termina sucediendo que los candidatos no se ajustan a los requerimientos y exigencias de los puestos de trabajo, y fracasan en el intento.

Esta realidad no es para desanimarse. Es para tomar al Plan Empalme como un primer paso, necesario, pero inicial al fin. Requiere muchos más esfuerzos complementarios de política y mejor organización del Estado. En primer lugar, los municipios son los que deben tener el registro de los beneficiarios de planes asistenciales de su jurisdicción, convocarlos a entrevistas y registrar el perfil laboral de cada uno. Luego juntarse con las empresas locales para ver cuánta inserción laboral se puede lograr con el esquema de convertir el subsidio asistencial en subsidio al empleo. Para los que no puedan lograr inserción, el municipio debe convocar a todas las instituciones de capacitación o capacitadores individuales de la comuna para que presenten ideas y proyectos de calificación y recalificación laboral. Así y todo puede que muchos beneficiarios de planes asistenciales queden sin insertarse, pero al menos habrá en el municipio un sistema de formación profesional y empleo operando para tener una actitud más favorable a la activación laboral superando la pasividad del asistencialismo tradicional.

En cualquier caso, para que el asistencialismo no se siga multiplicando es ineludible mejorar sustancialmente la calidad educativa y la educación para el trabajo de los jóvenes que hoy cursan la educación básica. También lo es eliminar las cargas sociales para los salarios más bajos. Es un contrasentido fijar altas cargas sociales para luego dar un subsidio ante la imposibilidad de cobrar dichas cargas sociales. La solución estructural es cambiar la recaudación de cargas sociales por más recaudación de IVA e Impuesto a las Ganancias.