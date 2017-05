Sin confirmar, Manes es número puesto en PBA

La confirmación sorprendió. Por la distancia que todavía nos separa del cierre de listas, a pesar de las ansiedad en ascenso. Y porque haya sido dicho al pasar, en un evento social y no en un acto político para tal fin. Pero no causó revuelo. Porque el propalador de la noticia era el ministro de Educación de la Nación y potencial candidato a senador, Esteban Bullirch. Y porque hace rato se menciona al neurocientífico Facundo Manes como posible integrante de la lista de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Cuando llegó la desmentida parcial del propio Bullrich, desdiciéndose de lo que había confirmado, tampoco hubo mayor remezón, más allá de las conjeturas respecto de si el ministro “se mandó solo” o no. Lo cierto es que la candidatura de Manes está prácticamente definida y tiene la aprobación de la gobernadora María Eugenia Vidal.

Desmentida

El anuncio fallido, lo hizo Bullrich la noche del lunes, en la cena de gala para la ONG Asociación Conciencia, de la que participaron varios ministros del gabinete nacional y al gobernadora Vidal entre muchos empresarios. No confirmó la suya, pero sí la del neurocientífico de prosapia radical. Al mañana siguiente tuvo que relativización su afirmación y desdecirse. Según trascendió hubo enojos varios con el funcionario. “La verdad es que creo que no hay ninguna definición, hay muchos nombres”, indicó el ministro en diálogo con A24. “Está mi nombre dando vueltas, el nombre de Facundo Manes, Gadys González y Graciela Ocaña, pero no hay ninguna definición, por ahora”, relativizó. “Manes tiene ganas de participar en política y ojalá se sume”, respaldó luego el ministro del Interior Rogelio Frigerio. “Es una persona muy reconocida en la sociedad”, añadió. Pero también se dedicó a subrayar que las listas “todavía no están cerradas”. “Tenemos más de 30 días todavía para definirlas”, dijo, ateniéndose al calendario formal y más precavido que su compañero de gabinete.

Lugar

Pese a este ida y vuelta, la candidatura de Manes camina a paso firme. De hecho, en su círculo confirmaron una serie de reuniones de trabajo con la gobernadora Vidal. Por lo que se da por descontado que tiene el aval de la principal figura política de Cambiemos en la provincia. El lunes hubo un encuentro, que vino a completar dos reuniones anteriores de la semana pasada. Aunque todavía no se lo vio con Vidal, como sí a otro candidateables de Cambiemos como Gládys González, el propio Bullrich o la recién incorporada Graciela Ocaña. Cosa que es probable que suceda en las próximas semanas, dado el peso creciente que tiene Vidal en la campaña hacia las elecciones de medio término.

Manes pretende ser “el candidatos de todos” los sectores de Cambiemos y no de un sector en particular, más allá de su simpatía radical. Y en el radicalismo, que reivindican su candidatura, tampoco lo cuentan como propio a la hora de la disputa por la distribución de lugares en las listas: pretende tres entre los primeros doce escaños en juego.