Se redujo el superávit comercial en alimentos

En un contexto en el que el comercio exterior argentino ve achicarse mes a mes el saldo de la balanza comercial, la industria de alimentos manufacturados no es una excepción, aunque, hay que recordarlo, aún es un sector superavitario. Según datos de la Cámara de Industriales de Productos Alimenticios (CIPA) en el primer trimestre del año las exportaciones de alimentos industrializados llegaron a US$ 128,7 millones, mientras que las importaciones fueron de US$ 64,2 millones. Así, se alcanzó un superávit comercial de US$ 64,5 millones.

El relevamiento analiza las operaciones de comercio exterior de hortalizas congeladas, golosinas, chocolates, pastas, cereales inflados, papas pre-fritas congeladas, hortalizas y frutos procesados, mayonesa y salsas, helados industriales, y aguas, bebidas y preparados para bebidas analcohólicas.

El dato más saliente es que las exportaciones cayeron 5% interanual en dólares y 10% en cantidades (kilos) durante el primer trimestre del año, mientras que las importaciones avanzaron 19% en valores y 48% en kilos. De esta manera, el saldo de la balanza comercial, pese a que se mantiene en terreno superavitario, se redujo en orden al 21% en dólares y en 33% al comparar las cantidades entre el primer trimestre de este año y el mismo período de 2016. “Es un comportamiento que se ha venido reiterando en los últimos 15 meses y que determina que la relación entre exportaciones e importaciones se continúe reduciendo”, señala el informe de CIPA.

Otro dato relevante es que comparando con del año 2011 el saldo comercial al cierre del período enero-marzo cayó a la mitad, pasando de US$ 130 millones en 2011, a US$ 91 millones en 2015, rerocediendo a U$S 82 millones al año siguiente y terminando en US$ 64,5 millones en el primer cuarto de 2017. En este contexto, CIPA valora algunos aspectos de la política comercial del gobierno. Entre otros, el proyecto de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) y “la comprobación de que la AFIP se encuentra cumpliendo con el programa de pagos de los montos acumulados en materia de devolución de IVA de exportación, y sobre todo, de reintegros a las exportaciones”