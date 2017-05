Se ahorraron US$ 1.772 M por energía en 2016

El déficit en la balanza comercial energética del país se redujo significativamente el año pasado, en 39,5%, lo que implicó un ahorro para el Fisco de US$ 1.772 M en contraste con el año anterior, según cifras que divulgó ayer el Ministerio de Energía y Minería. De acuerdo al Informe Trimestral de Coyuntura Energética que la cartera energética difundió ayer, el rojo que surge del balance entre las importaciones y exportaciones de energía sumó US$ 2.754 M frente a los US$ 4.526 M del año anterior.

Una parte importante de la reducción del déficit lograda el año pasado, según explicaron a Télam funcionarios y analistas del sector, estuvo vinculada con la disminución de la actividad económica durante el año pasado, que implicó una menor demanda de energía. En ese marco, las importaciones de energéticos sumaron en 2016 un total de US$ 4.719 M, esto es, 30,3% menos que en el año anterior.

No obstante, “hubo también un ahorro importante a partir de aumentos de eficiencia en los procedimientos y se fijaron pautas para aumentar la transparencia en los actores intervinientes, particularmente en la empresa estatal Enarsa”, dijeron voceros oficiales.

Más que nada, el resultado de la balanza comercial energética mejoró en forma considerable durante el cuarto trimestre del año, cuando el rojo se redujo en 64,7% con respecto a los mismos tres meses de 2015: entre octubre y diciembre de 2015 las importaciones sumaron US$ 960 M, mientras que en el último cuarto de 2016 cayeron a US$ 818 M, según el detalle del Centro de Información Energética que depende de la Subsecretaría de Escenarios y Evaluación de Proyectos.

Asimismo, según los datos de la cartera que encabeza Juan José Aranguren, se registró inclusive un superávit durante diciembre en el intercambio exterior de energéticos, de US$ 18 M, pero la explicación en este caso fue que “en ese mes se observó el menor nivel de importación mensual de los últimos años, de apenas US$ 215 M”. Por otra parte, en el cuarto trimestre de 2016 las exportaciones de energía aumentaron 17,8% respecto del mismo trimestre del año anterior.