Saltaron los futuros del dólar, pero recién llegaría a $17 para las elecciones

La suba del dólar en Argentina de los últimos días, impulsado por la crisis en Brasil, potenció las expectativas que tienen los inversores del exterior con el tipo de cambio. Si bien antes pensaban que la relación peso/dólar iba a llegar más o menos estable al período electoral de fines de octubre, ahora empezaron a recalcular.

Tan es así que en la última semana, los Non Delivery Forward (NDF) -o sea los contratos de futuro del dólar contra la moneda local que operan en Nueva York- saltaron 25 centavos: el contrato se negociaba a $ 16,70 para dentro de los próximos seis meses, y ahora lo hace a $ 16,95. La expectativa de los bancos del exterior es similar a la que tienen los que operan en el mercado local: por caso, en el Rofex, para el mismo plazo, cotiza a $ 17.

En lo que respecta al contrato en el exterior, a doce meses, que tiene menos liquidez en la plaza internacional, se ven precios de $ 18,40 (treinta y cinco centavos de alza en una semana).

Los NDF operan en lo que se denomina como mercados over the counter (extrabursátiles). Los grandes players son los famosos hedge funds; y entre los bancos más activos que se ven en plaza neoyorquina se encuentran el JP Morgan, Deutsche Bank, Barclays Capital y HSBC. Según cuentan los que saben, las posiciones que se toman no son muy altas: por lo general, son operaciones por US$ 10-20 millones.

“Está claro que la situación desatada a partir de la crisis política de Brasil, nos llevó a acelerar el ritmo de devaluación que venía demasiado contenido, e incluso con el que algunos ya se sentían incómodos; no obstante, se mantienen los factores técnicos y fundamentals que siguen favoreciendo una oferta elevada en el mercado cambiario”, dice Sabrina Corujo, research manager de Portfolio Personal.

Según la especialista, nadie está esperando que en los próximos meses haya una disparada del tipo de cambio que sea alarmante, y “nos deba hacer cambiar de fondo la visión que mantenemos en el armado de posiciones de inversión”. “Creo que lo que pasó sirvió como excusa para poner el mercado en un nivel más arriba, con un nuevo piso en la zona de $ 16, algo que incluso buscaba el BCRA con intervenciones diarias desde mayo”, añade.

“Las posiciones de dólar futuro han subido -$ 0,30 o poco más en las últimas ruedas- reflejando la aceleración en el ritmo de devaluación por la coyuntura externa. No sorprende. El ajuste o la reacción en estos casos es rápida”, sumó Corujo, quien advirtió que no se puede descartar de corto plazo una mayor presión sobre el tipo de cambio, y seguro una mayor volatilidad, pero luego se volvería a estabilizar. “Hay cuestiones objetivas que indican que van a seguir entrando dólares, e insisto como recomendación de fondo: a mediano o largo plazo seguimos siendo positivos con el riesgo argentino”, concluyó la economista de Portfolio Personal.