El rojo industrial ya llega a US$ 8.212 M

El saldo comercial de la industria siempre es deficitario en Argentina: décadas de desarticulación del aparato productivo implican que el país importa más industria de la que exporta. Si, además, navegamos un proceso de atraso del dólar y cierta apertura comercial, ese rojo secular llega a niveles récord. Y eso pasó en el primer trimestre de 2017: el déficit, según un informe de Ecolatina difundido ayer, fue de nada menos que US$ 8.212 millones. Es decir, más de US$ 32.000 millones anualizados.

A diferencia de 2016, el saldo superavitario de los Productos Primarios (PP) y las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) no bastaron para cerrar el rojo y, por eso, retornó el déficit comercial, que ascendió a US$ 1.088 millones en los primeros tres meses de 2017.

“La elevada dependencia a las exportaciones de PP aumenta la vulnerabilidad ante factores exógenos (clima y precios internacionales). Es deseable agregar valor a estos productos (MOA) y lograr una mayor diversificación de la matriz exportadora. El creciente atraso cambiario en un contexto de menores restricciones a las importaciones no es el camino”, concluyen desde Ecolatina.

¿Cuánta industria exporta Argentina? Apenas US$ 3.660 millones en el primer trimestre y casi un tercio son automóviles. También exportó unos US$ 834 millones de productos químicos y conexos y US$ 571 de piedras, metales preciosos y sus manufacturas y monedas, una categoría que varios sostienen que no debería categorizarse como Manufacturas de Origen Industrial (MOI).