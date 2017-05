“Randazzo está dispuesto a competir con el que se presente”

Entrevista a Eduardo “Bali” Bucca Intendente de Bolívar

“Es una unidad que se discute dentro de cuatro paredes. Una unidad que no está dispuesta a democratizar el proceso de selección de candidatos. Y eso no está bien”, asegura en diálogo con El Economista el intendente de Bolívar, Eduardo “Bali” Bucca, sobre el rol del titular del PJ bonaerense, Fernando Espinoza. Bucca es uno de los jefes comunales que integran el espacio encabezado por el exministro del Interior Florencio Randazzo, al que considera dispuesto a competir “competir con el que se presente”. El “Bali” descartó que estén pensando la alternativa de competir “por fuera” del PJ y afirmó que en los próximos días sumarán más dirigentes del Frente Renovador.

¿Qué es lo que dialogan en las periódicas reuniones que mantienen con Florencio Randazzo?

Trabajamos en propuestas convincentes de cara a la sociedad. Estamos construyendo un espacio que queremos que sea potente, representativo y amplio. Que hoy tiene además una figura con trayectoria en la política y un gran poder de transformación que ha demostrado en cada uno de los lugares que ha ocupado. Es además un tipo de palabra que está dispuesto a ser candidato. Y que agrega un condimento importante al peronismo, que es la intención de ir a una primaria. Darle el poder a los vecinos de la provincia de Buenos Aires para elegir y seleccionador a los mejores candidatos de cara octubre que es la elección más importante, contra el verdadero adversario que es el Gobierno de Cambiemos.

¿Cree que están con dificultades para ampliar el espacio?

Para nada. Vemos que día a día el espacio se amplia. No estamos tan concentrados en la musculatura política sino en la musculatura de la sociedad, que es nuestro principal aliado. Los dirigentes vienen solos, con el tiempo. Necesitamos un Randazzo y un espacio político que esté representado con una propuesta contundente pero viable.

¿Randazzo está dispuesto a competir con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner?

Está dispuesto a competir con el que se presente en la primaria. Está dispuesto a encabezar un proceso de mediano y largo plazos, no está mirando en el corto plazo, está pensando en ampliar la base de sustentación del peronismo. Y en el corto plazo está dispuesto a confrontar con quien se presente en la primaria.

¿Está presente la alternativa de competir por fuera de la estructura del PJ?

No, nunca se ha hablado de ese tema. Iría en contra de lo que estamos planteando, que es hacer más plural y democrático al peronismo.

¿Cómo describiría la tarea que está realizando el titular del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, que proclama encabezar la unidad del peronismo en la Provincia?

Es una unidad que se discute dentro de cuatro paredes. Una unidad que no está dispuesta a democratizar el proceso de selección de candidatos. Y eso no está bien. Perdimos una elección nacional, provincial y varios municipios. A partir de entonces transitamos un camino de autocrítica, de reconocer los errores, y me parece que no tolerar unas PASO iría en contra de esa autocrítica, que el PJ tampoco ha tenido. En ese sentido no comparto la mirada que ha tenido Espinoza como presidente del PJ en la provincia

¿Considera que aún no le han asegurado la posibilidad de competir en unas primarias?

Eso está asegurado porque hay una ley que determina que hay primarias. Pero a veces, con el concepto de unidad, se trata de neutralizar o claudicar el pensamiento que tenemos muchos dirigentes de la provincia de que es necesario que se abra el debate en el peronismo y que sea la sociedad quien elija a sus candidatos. Además de modernizar y aggiornar las propuestas.

¿Lo considera a Sergio Massa dentro de la interna del peronismo?

Si hay algo que pasó en los últimos años de nuestro proceso político es que muchos dirigentes se fueron del espacio. Y eso se sumó a una pérdida de representatividad. Bienvenido sí Alberto Fernández decida ahora ser parte de este espacio, como también las conversaciones que mantenemos con Felipe Solá y el buen vinculo que tenemos con Facundo Moyano y otros dirigentes del Frente Renovador. Si Sergio Massa toma la decisión de competir dentro de las primarias bienvenido sea, porque seguiríamos ampliando un espacio que pretende ser diverso, plural y competitiva.

¿Qué rol tendrá Alberto Fernández?

Fue designado jefe de la campaña de Randazzo.

¿Si le piden ser candidato a diputado, dejaría la intendencia?

Estaré en el lugar que tenga que estar, me siento protagonista de este momento.