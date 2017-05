Puerta abierta de CFK

Criticó al Gobierno y no confirmó su candidatura para octubre

“Si es necesario que sea candidata, lo soy”, dijo ayer la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en una entrevista a cuatro periodistas del canal C5N. De esta forma, respondió a los rumores de su candidatura, al tiempo que dijo que no sería un obstáculo para lograr una lista de unidad en el PJ bonaerense para los próximos comicios. La exmandataria utilizó gran parte de la entrevista para disparar contra el Gobierno de Mauricio Macri, con eje en el 25 de Mayo. De los recuerdos de la asunción de Néstor Kirchner catorce años atrás a los festejos del bicentenario de 2010, al día de ayer, que a CFK le dio “tristeza”. Y en el que coincidió “plenamente” con el cardenal Mario Poli, por su duro mensaje en el Tedeum.

“El Gobierno ha roto el contrato electoral, no solamente no hizo lo que prometió en campaña, sino que hizo todo lo contrario”, aseguró ayer Cristina, que, como principal medida para frenar “los ajustes del Gobierno”, hay que declarar “la emergencia alimentaria, tarifaria y laboral”. Propuso a su vez “intervenir en toda la cadena de valor, del productor hasta que el producto llega a la góndola”, pero remarcó que “bajando impuestos no se bajan los precios”, diferenciándose del proyecto de Sergio Massa.

En otro pasaje de la entrevista disparó contra “parte de mi sector político” con banca en el Congreso por “no estar a la altura de las circunstancias en lo que hace a votar leyes que han perjudicado al pueblo”.

Otro de los ejes de la entrevista, en el aspecto económico, fue el aumento en las tarifas, en la cual exigió más presión del Congreso para “bajarlas” y también el endeudamiento externo. “Cada vez que hubo problemas con el sector externo, se echó mano de las jubilaciones”, aseguró, y luego destacó: “No son dólares para obra pública, sino para financiar déficit y para la bicicleta financiera”.

Evitó definiciones taxativas de tintes electorales, pero bregó por la unidad del peronismo, sin excluir a nadie.