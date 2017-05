“Productividad no es más horas de trabajo por menos salario”

Entrevista a Noemí Rial Ex secretaria de Trabajo

Para la reconocida especialista en derecho laboral Noemí Rial, el presidente Mauricio Macri tiene una idea anticuada acerca de la productividad: “Ya no es, como hace un siglo, un mayor esfuerzo de los trabajadores a cambio de nada, sino una mayor participación en la riqueza”, sentenció. En diálogo con El Economista, Rial, que en 2002 se convirtió en la primera mujer en encabezar la Secretaría de Trabajo de la Nación y se mantuvo en ese cargo durante doce años, consideró que, dado el contexto, sería un “grave error” que la CGT vuelva a fracturarse.

¿Cuál es la tendencia que advierte en las discusiones paritarias de este año? ¿Es la cláusula gatillo la herramienta clave?

En principio los acuerdos están superando la pauta que puso el ministro de Trabajo, del 17%, y varían según la actividad. Yo creo que los promedios van a estar entre el 20% y el 25%, aunque algunos pueden conseguir un poco más de acuerdo a la situación que atraviese su actividad, por ejemplo los aceiteros o los trabajadores del petróleo. Vale aclarar que la cláusula gatillo que incluyen los acuerdos no es tal, porque en teoría una cláusula gatillo es automática: al desfasarse la inflación, se aumentan los salarios. Esta cláusula es de reapertura de la negociación, lo que quiere decir que se convoca a la otra parte y la otra parte tiene que aceptar renegociar.

¿Estos aumentos del 20%-25% alcanzan para recomponer el poder adquisitivo perdido en 2016?

No. Hubo gremios que perdieron menos y otros más, pero el promedio está entre el 5% y 7% de pérdida. Si a eso le sumamos una presunción de que la inflación no va a estar debajo del 24% tendríamos que estar hablando de un porcentaje del 31% para recuperar la pérdida. Los acuerdos que se están cerrando apenas están componiendo la inflación de este año, los otros puntos se consideran perdidos.

¿Cómo ve la situación del empleo? ¿Nota que han comenzado a recuperarse puestos de trabajo, como asegura el Gobierno?

La recuperación de los puestos de trabajo de la que hablan no se refleja ni siquiera en las estadísticas que el propio Gobierno maneja. El Indec está hablando de más de 179.000 puestos de trabajo perdidos entre públicos y privados. Cuando realmente se comience a hacer obra pública puede haber cerca de un crecimiento de entre 20.000 y 25.000 puestos de trabajo en la construcción, pero ahí se han perdido más de 60.000. Es decir, aunque se cree ahora empleo estamos siempre con una deuda previa que no se zanja.

El Presidente suele señalar que los convenios colectivos vigentes son obsoletos y que necesitan ser actualizados a los nuevos tiempos. ¿Le parece que es así?

Yo estuve doce años a cargo de la Secretaría de Trabajo de la Nación y tengo que disentir. Este mensaje del Presidente es un mensaje antiguo, seguramente se lo dio la ministra de Defensa, Patricia Bullrich, que cuando fue ministra de Trabajo en el 2000 intentó derogar mediante un decreto los convenios colectivos vigentes con la idea de que así se iban a firmar nuevos. En realidad ningún convenio colectivo del año ‘75 está con el texto igual, casi todos han incluido cláusulas que los han modernizado. Un ejemplo: el convenio 260 de 1975, de la Unión Obrera Metalúrgica, es paradigmático y sin embargo ha modificado su pirámide de categorías. Han sacado primero el peón, después al medio oficial, de manera que ahora arrancan con oficial y han creado una

nueva categoría, que es el oficial múltiple superior para el manejo de determinadas maquinarias con alta tecnología. En otros casos se han firmado nuevos convenios. Desde el año 2010 al 2015 se firmaron más de 265 convenios nuevos.

Esa referencia a los convenios suele venir asociada a la consigna de que es necesario mejorar la “productividad”. ¿Qué piensa respecto a eso?

Si modernización es flexibilización y precarización laboral, eso no es modernización. La flexibilidad laboral ya está condenada en todos los países en que se implementó porque no creó puestos de trabajo y generó mayor desigualdad entre los que más y los que menos ganan. Productividad no es mayor horas de trabajo por menor salario –que es la propuesta del señor Presidente, si es posible trabajando los sábados y domingos–, sino que productividad es mayor participación en la riqueza. Por ejemplo, el convenio de bancarios tiene desde el 2015 una cláusula de participación en las utilidades. Esa cláusula es la que puede llevarnos a condicionar una mejor calidad de producto; no más producto, sino un producto de mejor calidad, que responda más a las necesidades actuales. Ese es el concepto de productividad en el mundo laboral y no, como hace un siglo, que la productividad era a costa de mayor esfuerzo de los trabajadores y a cambio de nada.

Macri también suele referirse a “mafias” sindicales que ponen “palos en la rueda” en la mejora de la economía. ¿Considera que existen tales mafias?

No sé cómo las define el Presidente. En el acto del 1 de Mayo él se sentó con un dirigente sindical (Gerónimo “Momo” Venegas, secretario general de la Uatre) que yo no calificaría de mafioso, pero sí como una persona que no defiende los intereses de sus trabajadores. Los trabajadores rurales están en un 80% en negro, en condiciones de precariedad absoluta y este señor no hace nada. ¿Esa es la mafia de la que habla el Presidente? Creo que se rodea de malas compañías.

¿Cómo le parece que afectaría al movimiento obrero y más específicamente a los trabajadores que la CGT vuelva a fracturarse?

En este momento, en que estamos frente a un Gobierno de claro tinte neoliberal y de centroderecha, sería un grave perjuicio para los trabajadores. La CGT y los sindicatos tiene que estar unidos porque es la única manera de que puedan ofrecer un frente unificado frene al avance de estas reformas: flexibilidad, conceptos antiguos de productividad. Creo que a pesar de las diferencias no se va a producir en el cercano plazo la división de la CGT porque ellos vienen de una división que ya dejó bastantes secuelas.