Preocupado, el massismo convocó a “despolarizar”

Por medio de las redes sociales, el Frente Renovador ratificó su estrategia de campaña, pero no logra evitar las deserciones

No son buenos días, éstos, para el Frente Renovador. Luego de lanzar el programa “Bajemos los precios” y fijar el día para formalizar el acuerdo con el GEN de Margarita Stolbizer, iniciativas con las que esperaba reposicionarse, las últimas movidas políticas no favorecieron al espacio. La partida de Alberto Fernández hacia el sector del peronismo que encabeza Florencio Randazzo y el anuncio de ayer de Héctor Daer de seguir los pasos del exjefe de Gabinete no cayeron nada bien en el espacio del diputado nacional Sergio Massa. Más aún cuando las especulaciones también suman a Felipe Solá y algún otro dirigente de origen peronista (¿Facundo Moyano?) entre las nuevas deserciones. La convocatoria a “despolarizar” el escenario político, por medio de las redes sociales, pareció, entonces, tanto una confirmación de cuál será su principal estrategia de campaña, como una manera de implorar un lugar expectante para la (hoy) reducida avenida del medio.

Difusión

El hashtag utilizado, precisamente, fue #despolarizados. Con este término, dirigentes de distintas responsabilidad del massismo salieron a disputar las redes sociales a Cambiemos y el Frente para la Victoria. “Queremos un país unido que pelee por las banderas de la equidad, la justicia y la verdad. Con la grieta perdemos todos”, escribió en su cuenta Malena Galmarini, esposa de Massa y secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano del Municipio de Tigre, y arrancó la serie. De inmediato se sumaron legisladores, intendentes y concejales. “Ni de un lado ni del otro”, enfatizó el diputado Rubén Eslaiman. “Sin grietas, todos juntos”, sumó su compañera de bloque, Valeria Arata. Otra legisladora, María del Huerto Ratto, agregó: “Los argentinos no creemos más el cuento de que es blanco o negro. Hay otros colores”. “Nuevamente la opción medida y exacta para construir un país sin odio. Ni de un lado ni de otro, junto a la gente y sus necesidades. Los argentinos nos cansamos de las peleas”, sostuvo el intendente de General Alvarado, Germán Di Cesare, mientras que Guillermo Britos, de Chivilcoy, acompañó la iniciativa publicando fotos con Massa y avales al proyecto “Bajemos los precios”. “Que el Gobierno baje a la realidad. La gente necesita #PreciosBajosYa y no peleas absurdas con el pasado”, fue la intervención de Massa al respecto.

Partidas

“Estoy trabajando en la unidad del peronismo. Creo que el Frente Renovador toma otro camino. Vengo con alguna distancia desde hace tiempo”, señaló ayer Daer, uno de los triunviros de la CGT y diputado nacional. Una de las razones alegadas: el acuerdo con el GEN de Stolbizer. En el mismo sentido, agregó: “Randazzo es el mejor candidato que tiene el peronismo. Habrá que ver en qué términos podemos reconstruir todo para ir en búsqueda de la unidad y de un espacio que tenga capacidad de volver a ser una alternativa de gobierno”. El exgobernador Solá es otro de los dirigentes que estaría con un pie afuera del massismo.