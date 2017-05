Precarización laboral en obras en construcción de Caballito

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social y junto

al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizó un operativo de control de personal en 8 obras en construcción en el

barrio de Caballito. Así, detectaron que 68 trabajadores, sobre 99 relevados, presentaban alguna forma de precarización laboral en cuanto a su registración.

Como consecuencia, se confeccionaron 4 actas de suspensión parcial y 2 actas con suspensión total de obra, una de ellas debido a que no con el listado de ART vigente.

Sobre los 68 trabajadores precarizados, 29 no estaban declarados, 8 no contaban con el alta y 31 percibían parte de sus salarios en negro. “Esta situación deja sin acceso a sus derechos a los obreros no declarados y limita los derechos de los trabajadores bajo relación de dependencia”, expresaron el fisco.

En total, se controlaron a quince empresas que se desempeñaban en estas obras de construcción, de las cuales 6 mantení­an al 100% de

los trabajadores con alguna de las irregularidades descriptas.

Por su parte, el personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires detectó que 6 de las 8 obras registraban irregularidades en relación a la normativa laboral y a Seguridad e Higiene.