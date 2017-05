“Podría mejorar la calificación de los subsoberanos”

Entrevista a Alejandro Pavlov Vicepresidente – Analista senior de Moody’s

Como consecuencia de la mejora en la calificación crediticia del soberano en marzo pasado, los títulos provinciales pasaron en aquél momento a gozar de una “perspectiva positiva”, según Moody’s, lo que implica la posibilidad de una suba en la escala de sus ratings en los próximos meses. “Eso implica que en promedio, en los doce a dieciocho meses desde marzo puede llegar a haber una mejora en la calificación, aunque no es obligatorio que suceda”, señala Alejandro Pavlov, vicepresidente – analista senior de Moody’s, en diálogo con El Economista.



El informe es optimista con respecto a la situación fiscal de las provincias, sobre todo desde el lado de los ingresos. ¿Se puede ser optimista con relación a lo fiscal en un año electoral?

Sí, se puede porque el optimismo, que es muy moderado (porque va a ser apenas un resultado superior al del año pasado) está basado en que crezca la economía y en la fuerte correlación entre el crecimiento económico y la solvencia de las provincias, aun en períodos electorales. Si crece la economía, mejora la solvencia de las provincias, se ha visto en años anteriores. En este año y el que viene va a haber un crecimiento, aunque bajo, de la economía; de 3% este año y de 3,5% el que viene. En ese sentido, va a haber una mejora de la solvencia de las provincias, también baja. A eso se le suma la mejora actividad económica, que genera más recursos coparticipables que le vuelven a las provincias, y un hecho adicional, que es la suspensión parcial de la deducción de esos fondos que venía haciendo la Nación para el financiamiento de la Anses.

Si esa mejora en los ingresos dependerá de lo que suceda con la actividad económica nacional, ¿qué aportarán las provincias para mejorar su solvencia?

Algunas provincias emitieron en enero decretos de congelamiento de las vacantes de empleados públicos, otras están conteniendo los gastos lo más que pueden. Vemos que hay esfuerzos para contener el gasto en algunas provincias. Después veremos qué resultados producen, pero la intención, el compromiso está. Por otro lado, la inflación alta persiste y como tenés un esquema impositivo provincial muy ligado a la inflación (por ejemplo, cuando sube la inflación sube la recaudación de Ingresos Brutos y el revalúo fiscal de las propiedades), van a mejorar los ingresos de las provincias. Por muchos motivos, pensamos que las provincias van a tener mayores ingresos y por otro, aunque tenemos más dudas con respecto a eso, creemos también que va a haber algún efecto positivo por el lado del control de los gastos.

¿Podría haber una mejora de la calificación debido a de estas expectativas favorables?

Podría, porque tienen “perspectivas positivas” en su calificación. Para Moody’s, una perspectiva dura entre doce y dieciocho meses. En marzo cambiamos las perspectivas del soberano a positivas y como consecuencia de eso, también la de las provincias. Eso implica que en promedio, en los doce a dieciocho meses desde marzo, puede llegar a haber una mejora en la calificación, aunque no es obligatorio que suceda.

Es decir que podrían mejorar entre marzo y septiembre del año próximo.

En un escenario normal, sí. Hasta ahí, se podría esperar de Moody’s una mejora.

¿De qué va a depender que se concrete?

Sobre todo, de que mejore la calificación del rating nacional. Van muy en tándem la evolución nacional y la de las provincias.

En ese sentido, ¿qué se espera para la calificación del soberano?

Lo mismo, porque Nación también tiene “perspectivas positivas” desde marzo. Con lo cual, en un horizonte de doce a dieciocho meses podríamos estar subiendo la nota. O a lo mejor no, llegan los dieciochos meses y dejamos la nota como está, en B3 como hoy, y la perspectiva deja de ser positiva y pasa a ser estable, porque Moody’s no ve progreso en ningún sentido de los que harían mejorar la calificación.

En un informe reciente, afirman que la tendencia de las deudas subsoberanas, que suman más de US$ 10.000 M desde marzo del año pasado, no representa un riesgo significativo. Si se sigue demorando la llegada de la reactivación económica o no se da en la magnitud que se espera, ¿podría ser preocupante ese nivel de deuda?

Preocupante, no. Pero va a empezar a subir, y eso es malo. No va a ser un salto importante, pero es algo para monitorear, sobre lo que poner más foco. En ese sentido, podemos llegar a estar en un año bisagra para la tendencia de los últimos años al desendeudamiento. Si la economía sigue débil por un par de trimestres más, las provincias van a tener menores ingresos y con esos menores ingresos van a tener que cubrir sus gastos con deuda y el nivel de endeudamiento con respecto a los ingresos de las provincias no va a seguir bajando como hasta ahora, sino que va a subir.

El perfil de muchas provincias que no generan divisas extranjeras se dolarizó tras las colocaciones recientes. ¿Existe un riesgo de descalce de monedas, sobre todo en estas provincias?

Sí, el riesgo existe. Pero en eso hay una gran relación con el soberano. Si tenés un soberano que no para de generar divisas, la presión sobre el riesgo de acceso a divisas para el repago de esas deudas, es mucho menor. El hecho de que no tengan ingresos correlacionados en moneda extranjera es un factor que analizamos, es un riesgo, pero si los superávits de las provincias son suficientes para pagar la deuda asumiendo un mayor tipo de cambio, no nos preocupa. De todos modos, problemas puede haber; el riesgo de descalce es un riesgo que está reflejado en las calificaciones B3 de la Nación y de la mayoría de las provincias, que es todavía una calificación muy baja.