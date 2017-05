Pese a ola de emisiones, las empresas tienen margen para endeudarse

Las compañías ya han emitido bonos por US$ 3.500 millones en lo que va del año. Si bien se habla de un endeudamiento elevado, que pone la lupa sobre la capacidad de repago de las empresas, lo cierto es que hay margen para que sigan tomando deuda sin poner en riesgo su solvencia.

Así lo deja en claro un informe de Quantum Finanzas, la consultora de Daniel Marx. En un reciente paper llegan a esa conclusión monitoreando los ratios de endeudamiento de las empresas listadas en la Bolsa. En este caso también puede verse, dicen, que para el Merval pero mucho más para el Panel General, el nivel de endeudamiento es bajo en la relación regional. Argentina compara con ratios de 0,39 (general) y 0,49 con Brasil o Chile con relaciones de 0,76 y 0,58, respectivamente.

“Es decir, desde la perspectiva global y de los distintos tipos de acreedores, el sector privado de Argentina tiene márgenes para crecer en endeudamiento. Lógicamente que ello ocurra dependerá de la perspectiva de evolución de otras variables como por ejemplo crecimiento agregado y sectorial, estabilidad del tipo de cambio, perspectivas políticas, entre otras”, dice Quantum. Las empresas que han emitido títulos de deuda, en lo que va del año, son Macro (US$ 300 millones), YPF (US$ 300 millones), Genneia (US$ 350 millones), Clisa (US$ 100 millones), Capex (US$ 300 millones), AES (US$ 300 millones), Raghsa (US$ 119 millones), Pampa Energía (US$ 750 millones), Aeropuertos Argentina 2000 (US$ 450 millones), Banco Supervielle (US$ 300 millones) y Tarjeta Naranja (US$ 250 millones).

De hecho, el mayor endeudamiento en los mercados de capitales mejoran el perfil de las compañías que, antes, tenían solo el canal bancario a su disposición. Así lo cuantificó Moody’s en un informe en el que detectó que nueve de las 14 compañías argentinas calificadas por esa agencia tuvieron un alto riesgo de liquidez en 2016. “Sin embargo, esto estuvo contrarrestado por su calidad crediticia relativamente fuerte, con base en su tamaño y posición de mercado, el apoyo de casas matrices, la dependencia de exportaciones y los bajos niveles de apalancamiento”.

“La incertidumbre en torno a la situación económica y fiscal de Argentina ha dejado afuera de los mercados de capitales internacionales a casi todas las grandes empresas”, dice la agencia, con respecto a de dónde vienen las compañías. “Esto ha provocado que muchas compañías se vuelvan cada vez más dependientes de deuda bancaria de corto plazo”, añadieron.