En cinco años se triplicará el número de industrias alojadas en parques industriales

Según relevamientos de Red Parques, la entidad que nuclea a los parques industriales de Buenos Aires, para 2022 se espera que el 30% de las industrias del país estén radicadas en parques industriales. Esto implica que en cinco años se triplicará el número de empresas alojadas en estos espacios: hoy esa cifra es del 10%, lo que equivale a unas 5.000 empresas, de las 50.000 que hay a nivel nacional.

Además, se espera que se duplique la cantidad de agrupamientos industriales, que pasará de los actuales 402 en todo el territorio nacional a alrededor de 800.

La cifra de parques y de industrias alojadas en ellos “aumentará progresivamente año a año, motivada por la necesidad de concentrar en un sólo lugar logística, seguridad, producción y servicios, entre otros factores”, explica Martín Rappallini, presidente de Red Parques, la entidad que organiza Epiba 2017, la tercera Exposición de Parques Industriales de Buenos Aires, que se realizará el 17 y 18 de mayo, en Exaltación de la Cruz.

“Además, el 80% de las empresas que se radican en parques son Pymes, mientras que el 20% restante está constituido por grandes empresas, la mayoría multinacionales”.

Casi el 40% de los parques que hay en el país se concentran en la provincia de Buenos Aires, que tiene 135 agrupamientos, y la proyección para 2018 es que no haya menos de 180 parques en la provincia. En la región Metropolitana, mientras tanto, hay 51, que ocupan casi 9.600 hectáreas.

“Estas estadísticas van en concordancia con las políticas de promoción a la industria que está llevando adelante el Ministerio de Producción”, señala Martín Rappallini, quien destacó que desde la cartera se comunicó que se transferirán $ 60 millones a los municipios en Aportes no Reembolsables para la mejora de caminos, pavimentación y otros desarrollos que brinden mayor competitividad a las empresas que están radicadas en 23 parques industriales.

También apuntó que el Gobierno bonaerense destinó $ 1.578 millones a 28 obras de transporte y energía que mejorarán la infraestructura de iarques industriales.

“A ritmo lento, pero sostenido la industria nacional que opera en parques industriales viene creciendo”, suma Rappallini. Hoy se estiman que unas 20 mil industrias de Capital y el primer cordón del Gran Buenos Aires están en situación de mudarse en el corto o mediano plazo a complejos industriales.

En el interior del país, por otro lado, “ganan protagonismo aquellos parques que se encuentran cerca de los puertos o vías de acceso rápido a cada ciudad y son ocupados especialmente por compañías que trabajan con materia prima derivada del agro, y que luego comercializan mercaderías al resto de la Argentina o exportan”, explicaron desde Red Parques.

En cuanto a los costos, el valor de la tierra industrial está en alza, desde US$ 45 a US$ 200 el metro cuadrado, según la distancia que la zona tenga con CABA o dónde se encuentre específicamente. “El crecimiento de los parques está más relacionado con una necesidad de reordenamiento territorial y la radicación de las industrias. El crecimiento no se detiene”, resume Rappallini.

“Los parques industriales, además, facilitan la operatoria diaria de las empresas y preservan los espacios residenciales de la dinámica industrial”, aseguraron y agregaron que “hay un ahorro muy importante en la inversión de la infraestructura base (gas, energía y redes), brindan seguridad física e industrial, exenciones impositivas y servicios varios, como bancos”. También existen programas de financiamiento para capacitación, tecnología y cuidado del medioambiente de las empresas que están radicadas o quieren mudarse a parques industriales.

EPIBA 2017

La exposición de parques industriales se realizará en el Parque Industrial Ruta 6, en Los Cardales, Exaltación de la Cruz. Del evento participarán cien parques de la provincia de Buenos Aires y, como novedad, asistirán agrupamientos de otras provincias.

Se dispondrán cerca de 50 mil metros cuadrados totales y un sector externo de 30 mil, en donde habrá una muestra de maquinaria pesada, entre otros servicios. Además, la expo contará con una jornada de ronda de negocios y habrá charlas, conferencias e información para pequeñas, medianas y grandes empresas.