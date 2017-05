Oficinas, un mercado muy dinámico

Los datos del primer trimestre del año en el segmento de oficinas de la Ciudad de Buenos Aires y el corredor norte (Panamericana y Av. del Libertador) muestra un mercado sano y con buenas perspectivas para los próximos meses. El año comenzó con baja vacancia (disponibilidad) y cinco trimestres consecutivos de absorción neta positiva (se tomaron más metros cuadrados que los que se volcaron a la oferta), lo que terminó por impactar también en los valores de alquiler que, en promedio, aumentó 1,69% en el período enero-marzo respecto del último trimestre, hasta llegar a los US$ 27,01 por metro cuadrado mensual.

Los datos surgen del último relevamiento de la consultora especializada Newmark Grubb BACRE, que pone el acento en el perfil que adoptó la mayor oferta. El porcentaje de vacancia promedio en el primer trimestre de 2017 terminó en 7,77% respecto del inventario disponible de 1.232 millones de metros cuadrados rentables, sobre un total de 1.818 millones de metros edificados de stock Clase A.

En este período se incorporó a la oferta el edificio Bellini Esmeralda en el submercado Microcentro, que aportó 14.125 m2 totales y 12.000 m2rentables, pero que entró totalmente ocupado al mercado. En cuanto al subermercado GBA Panamericana, ingresó el edificio Officia Pilar, con 10.000 m2 totales y una superficie rentable de 4.000 m2, de los cuales se ocuparon cerca de 3.000 m2. El informe aclara que “para el próximo trimestre no se esperan incorporaciones relevantes al stock del mercado Clase A”.

“Al igual que en el trimestre anterior, seguimos registrando una fuerte actividad en mercados no tradicionales de la ciudad de Buenos Aires, producto de la promoción de ciertas áreas por parte del gobierno local”, indica el relevamiento de Newmark. En esa tendencia, aclara que “el primer trimestre de 2017 registró un aumento del movimiento respecto del trimestre anterior en lo referente al mercado Clase A de oficinas, mostrando una absorción neta de 19.000m2”.

Los valores a los que se pactan los contratos de alquiler difieren dependiendo de las zonas o submercados de que se trate, En el caso de Catalinas, presenta precios de alquiler mensual de hasta US$ 35,00 el metro cuadrado, y el promedio del submercado está en US$ 29,63 m2 por mes.

Por su parte, el submercado Puerto Madero tiene valores de referencia en torno a US$ 26,87/m2, mientras que la zona sur de la ciudad llega a US$ 26,00/m2, Microcentro en US$ 23,67/m2 y el corredor 9 de Julio en US$ 25,63/m2.