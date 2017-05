“Nuestro objetivo es llevar la deuda en dólares a pesos”

Entrevista a Martín Mura Ministro de Hacienda de la CABA

En un contexto de ampliación del mercado local, la estrategia financiera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está mutando de la colocación de deuda en dólares en mercados internacionales a la búsqueda de pesos localmente. Esta estrategia, destacada por Moody’s en uno de sus informes más recientes, tiene como objetivo lograr el calce de monedas y llevar del 62% al 50% la parte de la deuda del distrito denominada en dólares, según contó a El Economista el ministro de Hacienda porteño Martín Mura. “Siempre se está más cómodo teniendo en la misma moneda los ingresos y los egresos, porque te sacás un riesgo de encima”, razonó. Además, tras conseguir $ 5.085 M en títulos locales a cinco años y $ 8.374 M a siete años en enero y marzo, respectivamente, la CABA no volverá a salir al mercado este año, anticipó Mura.

¿Hay una estrategia para reducir la proporción de deuda en moneda extranjera?

Sí, nosotros empezamos desde el año pasado con una estrategia de ir haciendo un cambio en el mix de monedas de deuda de la Ciudad. Viendo la apertura y el crecimiento que está teniendo el mercado local por las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional, como eliminar los tiempos mínimos de permanencia de los capitales y demás, nuestro objetivo

es ir llevando a pesos todo lo que tenemos en dólares y que vaya venciendo para poder calcar la moneda de la deuda con la de los ingresos y salir del riesgo devaluatorio.

¿Los preocupa el riesgo de descalce?

Siempre se está más cómodo teniendo en la misma moneda los ingresos y los egresos, porque te sacás un riesgo de encima. Si el mercado local, como está sucediendo hoy, te permite ir pasando a pesos los vencimientos que vas teniendo en pesos, siempre te conviene hacerlo porque eliminás un riesgo potencial, sea hoy o en el futuro.

Teniendo en cuenta el atraso cambiario de los últimos meses, una devaluación es un riesgo más que potencial.

La verdad es que no estamos pensando en si va a haber o no y cuándo una devaluación, tiene más que ver con una armonización de las cuentas fiscales de la Ciudad. Uno cobra pesos y quiere deber pesos. Obviamente, si hay una devaluación uno se vería perjudicado, pero no va por ese lado la estrategia sino por un calce de monedas que te lleve tranquilidad.

¿Espera una devaluación en los próximos meses?

No, no veo una devaluación en el futuro, no estamos analizando ese escenario. El tipo de cambio hoy es

flotante, se va a ir determinando, pero de todos modos, no estamos tomando esta decisión porque esperemos que vaya a haber una devaluación en el futuro.

Más allá del contexto favorable que ofrece la expansión del mercado nacional, ¿se busca evitar también el riesgo que viene de afuera con la nueva política económica de Estados Unidos y la suba de tasas de la Reserva Federal en diciembre pasado?

En cuanto a la Ciudad, en el mercado local, nosotros no hemos notado un movimiento fuerte con respecto a las cuestiones internacionales. Lo que sí notamos es que el mercado local se amplió. Hace dos años, pensar en una emisión en pesos en ley argentina, de US$ 530 M y a siete años, era prácticamente un sueño. Ahora el volumen de mercado te permite pensar en esta estrategia de ir cambiando el mix de monedas y llevar la mayor cantidad posible a pesos.

¿Tiene metas precisas esa estrategia?

Cuando asumió Mauricio Macri como presidente, el total de deuda de la Ciudad era 95% en dólares y 5% en pesos y ya hoy estamos en 62-38%; nuestra estrategia consiste en tratar de estar en una relación de 50-50% en 2019. Además, vamos a buscar también un alargamiento de plazos, de estiramiento del perfil, para no tener vencimientos grandes en ningún año e ir buscando un stock de amortización anual que sea fácil para manejar para la Ciudad.

El cambio en las condiciones de mercado globales forzó a muchas provincias a salir con plazos menores. ¿Afectó a la Ciudad?

No, de hecho el último bono fue por US$ 530 M en pesos a siete años. No estamos teniendo problemas de plazos; todos los plazos que buscamos los conseguimos. En el caso de la Ciudad, el año pasado fuimos a buscar a diez años y conseguimos, y este año fuimos a buscar en pesos a siete años y conseguimos. No tuvimos problemas ni con el plazo, ni con la tasa ni la moneda.

¿Van a volver a salir a tomar deuda este año?

Las necesidades de financiamiento, en lo que tiene que ver con mercados, ya fue cubierto con la emisión de enero y la de marzo, las dos en el mercado local. Ahora con lo que estamos trabajando fuertemente es con los desembolsos de los organismos multilaterales por créditos que ya tenemos aprobados o que están en vía de aprobación, como el que va a la urbanización de la Villa 31 o el de la CAF para la Villa Olímpica. Pero este año no vamos a volver a salir a tomar deuda en el mercado.