Un nuevo mapa para el comercio exterior argentino

Argentina exportó, en los primeros tres meses del 2017: en números brutos, US$ 12.659.747. Apenas 1,7% más que en el mismo lapso de 2016. Poco. Difícil, así, alcanzar el pico de US$ 82. 981 millones de 2011, pero ese es otro tema.

Sin embargo, hurgando por destinos, vemos que hay cambios importantes que deben ser tenidos en cuenta, por ejemplo, a la hora de elaborar perspectivas para las exportaciones y, por ende, el crecimiento de Argentina. O, incluso, nuevos destinos para enfocar los esfuerzos diplomáticos y comerciales.

El top-10

Si analizamos el top-10 de mercados de destino de 2015 y lo comparamos con el de 2017 veremos que Brasil y China pierden peso como mercados: el primero pasa de 18% a 16% (aunque sigue siendo, por lejos, el principal socio) y el segundo cae de 9% a 4% y es desplazado por EE.UU., Chile, la India y Vietnam.

Si no fuera por el hecho de que las exportaciones hacia esos mercados se derrumbaron, hubiera sido un dato positivo ya que siempre es saludable diversificar destinos. En efecto, exportamos a Brasil por algo más de US$ 16.000 millones en 2012 y menos de US$ 9.000 en 2016.

Los cambios

Chile ahora ocupa el tercer lugar, con 5% de las exportaciones (un punto más que en 2015), escalón que comparte con India, un dato positivo, toda vez que es la economía que más crece en el mundo y tendrá la mayor población en algunos años más, que también crece un punto con respecto a 2015, y con quien, además, tenemos enormes complementariedades. Completa el cuatro lugar Vietnam, que también recibió 5% de las exportaciones en el primer trimestre.

China recién aparece sexta con apenas 4% de los envíos, cinco puntos menos que en 2015.

Atrás aparece un nuevo jugador (Argelia), con 3% de los envíos: en 2015 ni figuraba en el top-10. Con el mismo share figura Canadá y, más atrás, aparecen Indonesia y España, con 2%.

Hacia esos diez mercados fueron el 48% de las exportaciones en el primer trimestre de 2010. Luego aparecen más países, lógicamente, con el que el volumen comercial también es intenso: Perú, Paraguay, Sudáfrica, Uruguay, Bangladesh, Holanda y Suiza, entre ontros.

Regiones y balances

Analizando las exportaciones por regiones veremos que Argentina tiene saldos deficitarios con todas, con la excepción del Magreb y Egipto y los países que figuran en la categoría resto.

Con el Mercosur, el saldo (en solo tres meses) fue de US$ 1.635 millones cuando, en todo 2016, había sido de US$ 3.080 millones. ¿Motivo? En el primer trimestre, las exportaciones hacia allí cayeron 0,4% y las importaciones volaron 28,2%.

Con el NAFTA, el rojo es de US$ 709 millones como resultado de exportaciones por US$ 1.336 millones (+9% interanual) e importaciones por US$ 4.248 millones.

Con la Unión Europea (UE), el saldo es un rojo de US$ 719 millones: vendimos a Europa por US$ 1.797 millones (-9,5% interanual) y comparamos por US$ 2.045 millones (+14% interanual).

Con Asia (ASEAN, Corea del Sur, China, Japón y la India) tuvimos un rojo de US$ 850 millones: las exportaciones fueron US$ 2.662 millones y las importaciones llegaron a US$ 3.512 millones. Allí se destaca el rojo con China, pero también con Corea del Sur y Japón.

Salvaron las papas el Magreb y Egipto, con un saldo favorables de US$ 729 millones por exportaciones de US$ 741 millones e importaciones por apenas US$ 11 millones. Y la categoría “otros” con un suculento saldo favorable de US$ 2.098 millones.

Aun así, en el neto, Argentina tuvo un rojo de nada menos que US$ 1.087 millones en el primer trimestre, una cifra que, anualizada, supera los US$ 4.000 millones.

Los proveedores

¿Quiénes nos proveen? Brasil explica 28% de nuestras importaciones; China, 17%; EE.UU., 11%; Alemania, 5% y México, 3%. Las importaciones totales crecieron 7,5% en los primeros tres meses del año.