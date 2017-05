El dólar abrió la semana sin cambios y cerró a $ 16,29

El dólar abrió la semana sin cambios hoy en el segmento minorista al cerrar a $ 15,89 para la compra y $ 16,29 para la venta, de acuerdo con el precio promedio ofrecido por los bancos que releva el BCRA. La jornada estuvo marcada por el feriado en Estados Unidos por el Memorial Day, que desalentó las operaciones.

En el segmento mayorista, la divisa exhibió una leve recuperación: finalizó a $ 15,93 para la compra y $ 16,03 para la venta, dos centavos arriba del final del viernes pasado pero con escaso volumen. Mientras que en el mercado de futuros del ROFEX, se operaron solo US$ 70 millones, de los cuales el 77% fue para fin de mes, a $ 16,04.

Según Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambio, la merma en las operaciones se dieron por el “feriado en EE.UU. porque no se puede girar la divisa, ni se recibe nada del exterior”. Izzo agregó que “la demanda de bancos y empresas prevaleció sobre la oferta de exportadores e inversores”.

Para Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambios, el cierre de una operatoria con tan bajo volumen “no permite sacar conclusiones válidas por el desempeño del tipo de cambio en el primer día de la semana”.

Asimismo, las reservas internacionales finalizaron en US$ 45.849 millones, disminuyendo US$ 22 millones respecto al día hábil anterior.

Además, como todos los lunes se conoció hoy la liquidación de agroexportadores de la semana pasada, que alcanzó US$ 482,4 millones contra los US$ 605,9 millones de la semana anterior. Con esta cifra, el ingreso de divisas a la economía argentina a través de este sector, desde comienzos de año hasta el 26 de mayo, asciende a US$ 8.821,87 millones.

Bolsa

Los papeles líderes sumaron hoy 0,92% en la Bolsa de Comercio porteña, donde el índice Merval alcanzó un nuevo máximo histórico (22.347,43 puntos), en una rueda en que no influyó el feriado estadounidense. Se negociaron $ 570 millones en acciones, con 42 papeles en alza, 32 en baja y 9 sin cambios.

El analista Gustavo Ber consideró que la suba estuvo liderada por las energéticas y los bancos “más allá de la atención que aún despierta el BYMA, que esta vez impulsó una corrección tras la fuerte apreciación que acumulaba desde el lanzamiento hace pocas ruedas”.

Las alzas más destacadas fueron para BYMA (+10,85%), Banco Francés (+7,35%), Petrobras Argentina (+7,18%) y Transportadora de Gas del Norte (+5,61%). Mientras que Esmeralda (-4,41%) y Petrolera del Cono Sur (-3,41%) fueron las que más perdieron.

Granos

En el Mercado a Término de Buenos Aires (MATBA), la soja para entrega a mayo de 2017 bajó 30 centavos a 247,50 US$/TN. El maíz para abril 2018 bajó US$ 1,10 a 154,40 US$/TN. El trigo para enero 2018 avanzó US$ 1,10 a 162 US$/TN.

Petróleo

El crudo cerró a US$ 49,80 el barril WTI, el viernes.

Oro

El metal precioso concluyó a US$ 1.266 la onza troy en Londres.