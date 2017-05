La Bolsa porteña trepó 6,3% en mayo con un nuevo máximo histórico

Los papeles líderes subieron 6,3% en mayo, un lapso en que saltaron las acciones energéticas y financieras, mientras los bonos soberanos denominados en dólares se destacaron de la mano del repunte de la divisa estadounidense, que subió 4,13% en el mes y le ganó al rendimiento de las Lebac.

El papel de Transportadora de Gas del Norte, con un alza de 20,9%, fue el que más subió en el panel líder, seguido por Telecom (+20%), Pampa Energía (+19,6%) y Grupo Financiero Galicia (+18,5%). Entre los bonos en dólares, se destacaron en mayo el PAR y el DISCOUNT en dólares con ley extranjera (+7,1% y 5,5%, respectivamente), entre otros bonos en divisas que promediaron un alza de 5%.

En la jornada de hoy, el índice MERVAL sumó 0,17% a 22.348,61 puntos en la Bolsa de Comercio porteña, que negoció $ 570 millones en acciones, con 43 papeles en alza, 41 en baja y 10 sin cambios. Transportadora de Gas del Norte (+6,39%) y Mirgor (+5,75%) anotaron las mayores ganancias, mientras Polledo (-5,56%) y Esmeralda (-3,62%) fueron las que más perdieron. Con la suba del 6,3% en mayo, el MERVAL acumula un avance de 32,1% en el año.

Dólar

La divisa norteamericana cerró hoy sin cambios respecto de ayer al terminar en $ 15,95 para la compra y $ 16,37 para la venta. Pero a lo largo de mayo el dólar subió $ 0,65, lo que en términos porcentuales arrojó un alza de 4,13% respecto de la cotización de la divisa en el último día de abril y de esta forma le ganó al rendimiento de las Lebac.

En la última licitación, el BCRA pactó tasas del 25,25% anual, por las colocaciones a 35 días lo que arroja un rendimiento mensual de 2,1%. Así, por primera vez en el año el dólar le gana a las tasas del Central y, a partir de eso, los analistas del mercado bursátil desalientan el desarme de carteras dolarizadas para buscar el carry de tasas como sí lo recomendaban a comienzo de año.

En el segmento mayorista, el dólar cerró a $ 16 para la compra y 16,10 para la venta, 5 centavos menos que ayer pero 70 centavos más que en el último día hábil de abril (+4,54% mensual). Los analistas aseguran que la dolarización de las carteras de muchos ahorristas comenzó con la difusión de las escuchas que involucran al presidente de Brasil, Michel Temer, en presuntos casos de corrupción.

“El cierre de mes no pareció impactar ni en el volumen operado ni en la evolución de los precios del dólar en una rueda muy tranquila”, indicó Gustavo Quintana operador de PR Corredores de Cambio.

El volumen operado hoy en el segmento de contado fue de US$ 495,3 millones y en el de futuros del MAE se hicieron US$ 280 millones. En el mercado de futuros del Rofex, se operó un volumen de US$ 618 millones, donde el 55% se realizaron en “roll-over” de mayo a $ 16,14 y a junio a $ 16,34. El plazo más largo operado fue enero a $ 18,10. Todos los plazos cayeron en promedio 6 centavos, debido a la caída del “spot”.

Reservas

Las Reservas Internacionales finalizaron en US$ 46.136 millones, al aumentar US$ 322 millones respecto al día hábil anterior. La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un monto positivo de US$ 83 millones. En el mercado de cambios, el BCRA no tuvo participación.

Sin embargo, las reservas tuvieron una caída mensual de US$ 2.081 millones, debido en parte a la cancelación de obligaciones con el Club de París. En lo que va del año el cálculo es positivo en US$ 7.364 millones, una mejora del 18,99%.

Monedas

El Euro cerró a US$ 1,124 (+3,21% en mayo) y se pactó en $ 19 en la city porteña. El real brasileño cerró en 3,23 por dólar (-1,90% en mayo).

Granos

En el Mercado de Chicago, la soja para entrega inmediata cerró a 335,39 U$S/TN (-3,44% en mayo). El trigo cerró a 159,20 U$S/TN. El maíz cerró a 144,50 U$S/TN.

Petróleo

El crudo perdió 2,7% a US$ 48,32 por barril de la variedad WTI. Perdió 2,05% en mayo.

Oro

El metal precioso mejoró 0,82% a US$ 1.273,50 la onza troy en Londres.