El dólar trepó a $ 16,37 por un aumento en la demanda

El dólar minorista avanzó hoy 8 centavos y cerró a $ 15,97 para la compra y $ 16,37 para la venta, según el precio promedio operado por las entidades que releva el Banco Central. Las diferencias entre los precios que ofrecieron los bancos en la venta electrónica volvió a arrojar brechas de hasta 18 centavos: en el ICBC cerró a $ 16,45, mientras que el Supervielle lo ofreció a $ 16,27.

Los analistas señalan que en la rueda dominó una demanda activa producto principalmente de la proximidad de fin de mes. Esto hizo “engrosar los pedidos de compra y ejercer presión sobre los precios del dólar”, precisó Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio.

“La abrupta suba obedeció a que bancos privados tuvieron aparentemente dos órdenes genuinas de compra de la divisa, en un lapso de no mas de 15 minutos sobre el final del mercado. Esto impulso el precio por arriba de los $ 16,10 con un monto negociado en ese lapso de unos US$ 50 millones”, agregó Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambio.

Izzo advirtió que “los exportadores siguen liquidando poco volumen, debido a que el peso/dólar estaba operando el viernes con un piso de $ 16, el mas bajo de la semana, incluso por los precios internacionales de la soja y trigo, que están debilitados tampoco ayudan, liquidando un total de US$ 120 millones por día, a pesar que estamos en temporada alta de la cosecha”.

Así, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 517,6 millones, mientras que en el de futuros del MAE se hicieron US$ 75,3 millones. En el mercado del Rofex se operaron US$ 345 millones, de los cuales el 77% fue hecho en “roll-over” de mayo a $ 16,15 y a junio a $ 16,42. El plazo mas largo fue setiembre a $ 17,17. Los plazos subieron en promedio 7 centavos.

Las reservas internacionales del BCRA finalizaron en US$ 45.818 millones, tras disminuir US$ 33 millones respecto al día hábil anterior. La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un monto negativo de US$ 14 millones, al tiempo que el BCRA no tuvo participación en el mercado de cambios. Además, se realizaron pagos de servicios de títulos públicos en moneda extranjera (Bonar 2018) por US$ 11 millones y un pago por operaciones cursadas a través del sistema SML por US$ 4 millones.

Bolsa

Los papeles líderes cayeron hoy 0,14% en la Bolsa de Comercio porteña, presionados a la baja por las acciones elétricas, mientras los bonos soberanos operaron en alza en línea con la trayectoria del dólar mayorista que subió a $ 16,15.

“A pesar de la pausa que intercalaron en la rueda de hoy, continúa el apetito por los activos domésticos, alentados especialmente por la expectativa que despierta el anuncio de reclasificación del MSCI a ‘mercado emergente’ en las próximas semanas”, interpretó el analista bursátil Gustavo Ber.

El índice MERVAL retrocedió a 22.315,12 puntos en la Bolsa doméstica, que negoció $ 675 millones en acciones, con bajas destacadas para Edenor (-5,10%) y Central Costanera (-3,65%), mientras que Boldt (+6,67%) y Polledo (+5,88%) fueron las que más subieron. De esta manera, el MERVAL sumó 6,10% en el mes y 31,9% en el año.

“Uno de los hechos destacados de la rueda fue la importante caída del BYMA, que terminó con fuerte retroceso del 9,99%; si bien el papel observó nuevamente un elevado volumen de negocios, llamó la atención la elevada volatilidad”, completó Eduardo Fernández, de Rava Sociedad de Bolsa.

En el mercado de renta fija, el bono BONAR 2020 ganó 0,7% a $ 1.860 por cada lámina de US$ 100 y el BONAR 2024 avanzó 1,1% a $ 1.912, en la Bolsa porteña. En el mercado de cambios, el dólar mayorista subió 0,61% a $ 16,15, a $ 16,40 en pizarras de la City porteña y a $ 16,45 en el circuito paralelo.

Monedas

El Euro cerró a US$ 1,118. En esta capital, la moneda europea se vendió a $ 19. El real brasileño cerró en US$ 3,26 por dólar y se vendió en la city porteña a $ 4,9471.

Granos

En el Mercado a Término de Buenos Aires (MATBA), la soja para entrega a mayo de 2017 bajó US$ 2,50 a 245 US$/TN. El maíz para abril de 2018 bajó 90 centavos a 153,50 US$/TN. En tanto que el trigo para enero de 2018 mermó 40 centavos a 157 US$/TN.

Petróleo

El crudo bajó 0,28% a US$ 49,66 el barril WTI, el viernes.

Oro

El metal precioso bajó 0,40% a US$ 1.263,10 la onza troy en Londres.