Mayer: “Vamos a la digitalización de las pymes”

Entrevista a Mariano Mayer Secretario de Emprendedores y Pyme Por Carlos Boyadjian

Recién llegado de Estados Unidos, donde participó en la ONU de un seminario que giró en torno a la temática pyme, y en el que compartió una presentación con Linda McMahon, la nueva titular de la Small Business Administration de Estados Unidos, el secretario de Emprendedores y Pymes, Mariano Mayer, analizó en diálogo con El Economista, los resultados obtenidos tras la sanción de la Ley Pyme en julio pasado.

También precisó los ejes de la gestión para este año. “La ley Pyme fue un paso importante pero ahora hay que avanzar en la agenda de crecimiento, la digitalización de las pymes, la desburocratización” y en facilitar el acceso al financiamiento, señaló Mayer.

Ya hace casi un año de la sanción de la Ley Pyme y la implementación de otros incentivos. ¿Qué evaluación hace de los resultados obtenidos?

En primer lugar, hemos logrado poner el tema en agenda. Cuando llegamos a la gestión, empezamos a juntarnos con las pymes, con las cámaras, me acuerdo que me dijeron “bueno, muy lindo todo pero la verdad es que las pymes están en boca de todos pero en las manos de nadie”. Estaban un poco escépticos sobre que fuéramos realmente a hacer algo y creo que hemos logrado vencer ese prejuicio.

¿Cómo está impactando en el día a día de las pymes?

Si bien la ley atiende algunas cuestiones de coyuntura, no deja de ser una ley que también apunta al futuro, a la agenda de crecimiento. Hasta ahora estuvimos en un período de transición, que para muchos sectores fue muy duro este año y medio y para algunos aún lo sigue siendo, porque todavía no empezaron a crecer.

Uno de los principales reclamos era la falta de capital de trabajo y la presión impositiva, y lo cierto es que le bajamos un poco la presión impositiva. A las pymes les mejoró su caja, su capital de trabajo, que es uno de los principales reclamos que nos hacen hoy. El hecho de poder pagar el IVA a 90 días o que cuando te toca pagar un adelanto de Ganancias, puedas compensarlo con el Impuesto al Cheque, o que hayamos subido los topes para las retenciones de AFIP, que no se actualizaban, en algunos casos, desde hace casi quince años, todo eso hizo que pagaran menos impuestos.

¿Qué le dice el Gobierno a las pymes que todavía están con problemas? ¿Cuándo empezará a cambiar la tendencia?

Depende del sector. Hay sectores que no sólo aprovecharon la ley y las medidas de financiamiento, crédito para exportaciones, el premio a las pymes que invierten. No queremos únicamente cuidar a las pymes, decimos que Argentina necesita que las pymes crezcan, porque si no crecen no crece el empleo privado en la cantidad que necesitamos y vamos a seguir con este tema estructural del empleo. Esta es una agenda donde hay que fomentar el crecimiento, mejorar la competitividad y la productividad, lograr que las pymes exporten. Es muy distinto a, únicamente, cuidarlas. Y por el otro lado, necesitamos más pymes, muchas más pymes, porque no alcanza con las que tenemos. La síntesis es: para más y mejor empleo, más y menores empresas, y para que sean mejores, trabajar la competitividad y la productividad. Hay toda una agenda de productividad hacia adentro de la pyme que es fundamental, de eso es lo que vamos a empezar a hablar este año, de hecho ya empezamos.

¿Se trabajará por sectores o será una política general para todas las pymes?

Tenemos herramientas transversales y específicas. Está el Plan Productivo Nacional, que tiene toda su agenda, hay ciertos sectores que son ya competitivos o que tienen capacidad de ser competitivos con algunas ayudas, el agro, software y algunos más. Otros que con alguna ayudita ya se se ponen a tiro, y otros que necesitan un proceso de transformación. Entonces, hay medidas que benefician a todos como la Ley Pyme y otras, y programas específicos dependiendo del sector que se trate.

¿Estas políticas permiten a una pequeña empresa convertirse en mediana?

Es parte del desafío, hasta ahora la mayoría de las pymes estaba más bien preparada para sobrevivir, y en muchos casos crecer era un problema. Nosotros queremos que todo el que quiera crecer, lo pueda hacer. Para eso necesitamos seguir bajando los impuestos, la reforma fiscal profunda que está haciendo el ministro Dujovne es fundamental. Lo mismo con los temas laborales, se avanzó con las ART pero todavía quedan muchas cuentas pendientes, y no estoy hablando de salarios.

Pero la reforma impositiva recién será tratada en 2018, falta bastante para eso…

Estamos trabajando para que incluyan todas las cuestiones que necesitan las pymes en esa reforma. Después hay otro tema que es clave y quita varios puntos de competitividad y es la burocratización, que es un tema mundial. Necesitamos simplificar los trámites porque todo está armado para empresas grandes y las pymes no tienen un ejército de abogados y de contadores para lidiar con eso. Hoy pierden un tiempo muy valioso lidiando con el Estado y la burocracia, haciendo cosas improductivas.

¿Cómo se incentiva a las pymes para que puedan ser proveedoras de grandes empresas e incluso integrar cadenas de valor globales?

Es parte de lo que se viene, no puedo anticiparle todo porque vamos a ir haciendo anuncios pero hay una iniciativa que tiene que ver con el análisis de la productividad de las empresas, hay programas que tienen que ver con la digitalización de las pymes, simplificación y desburocratización. También vamos a empezar con una central de balances (cargarlos en Registro Pyme para facilitar el otorgamiento de un crédito) y además, un programa de cadenas de valor. Ya estamos conversando con varias empresas grandes para replicar experiencias exitosas como ProPymes de Techint.

¿Qué plazos manejan para el lanzamiento de estas iniciativas?

En los próximos meses de este año vamos a lanzar esto, además de lo que ya estamos haciendo que tiene que ver con los conglomerados de pymes (clusters) que es otra cuenta pendiente de nuestro país para mejorar la competitividad sistémica. La mayoría de las pymes en países que trabajan bien la temática, están insertas en cadenas de valor y en conglomerados.