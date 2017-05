Massa y Stolbizer ya tienen fecha

Veintiún días antes de la presentación de alianzas y treinta y un días para del cierre de listas, el Frente Renovador y el GEN harán público la constitución del acuerdo mediante el cual competirán juntos en la provincia de Buenos Aires, y del que también formaría parte Libres del Sur, aunque con un menor protagonismo.

“No tenemos definidos los aspectos formales, pero vamos a hacer una presentación pública el 25 de mayo y los grupos legales de los partidos están preparando los instrumentos”, aseguró ayer la diputada del GEN Margarita Stolbizer, sobre la alianza que lo unirá a partir de los comicios de este año junto al tigrense Sergio Massa, sociedad que comenzó en 2016 a nivel exclusivamente parlamentario.

“Queremos que no sea simplemente una coalición electoral que reparte lugares en las listas; sino que queremos darle una sustentabilidad basada en una visión de país con una cantidad de propuestas”, agregó la diputada y aclaró que al acuerdo estará acotado al distrito bonaerenses dado que “el resto de las provincias son autónomas para definir su propia estrategia electoral de acuerdo a a sus realidades particulares”. Aún así, hay posibilidades de que la alianza se extienda también a la ciudad de Buenos Aires, debido a la buena relación del massismo con Victoria Donda, de Libres del Sur.

No obstante, Stolbizer no definió aún qué lugar ocupará junto a Massa en las listas del flamante frente, que todavía no adoptó nombre propio. Ante el rechazo del Partido Socialista de formar parte del acuerdo, Margarita respondió: “El socialismo nos quiere venir a correr a nosotros por izquierda, planteándonos que Massa es de derecha cuando tienen en Santa Fe de aliados a los radicales en Cambiemos y a la Democracia Progresista, no es razonable”.