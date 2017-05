Macri y Vidal se meten en la interna del PJ

El Presidente y la gobernadora dijeron que no hay matices dentro del peronismo y que presentan que la gente “no quiere más”

Casi en la misma tónica, el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal señalaron que las opciones peronistas representan un regreso al pasado. Aprovechando lo que fue una semana complicada para la conducción del PJ bonaerense, Macri y Vidal le agregaron pimienta a la polarización y exigieron autocrítica en el peronismo. El primero desde China; la gobernadora, desde la provincia, ya en campaña y en compañía de precandidatas. El peronismo bonaerense pretende responderle con un acto organizado por el titular del peronismo en la provincia, Fernando Espinoza, quien juntará el sábado –con sede a confimar– a la tropa de intendentes, luego del plantazo del pasado martes.

Crítica compartida

“La gente en 2015 le dijo que no a una forma de gobernar. Creo, y estoy convencida de que los vecinos de la provincia de Buenos Aires hay cosas que no quieren más, y que vivieron durante muchas décadas”, aseguró ayer Vidal en diálogo con Radio Con Vos. Para la mandataria bonaerense, no hay matices en la tribu peronista, “no hay personas dentro del peronismo que representen algo distinto a lo que vivieron”, señaló.

Agregó también que “el voto del 2015 fue mucho más profundo que un voto a Mauricio Macri o a María Eugenia Vidal, no fue un voto a las personas: fue un voto de hartazgo, de desilusión y un voto de límites a ese sistema”. De esta forma, acentuó lo que será el lema de Cambiemos para la próxima campaña, repetida por el propio y Macri y candidatos en los últimos días: “En esta elección se juega profundizar el cambio o volver al populismo”.

Macri se había referido en términos parecidos días atrás, al considerar el peronismo “siempre se ha creído dueño de la sensibilidad” y agregó que el PJ “debe hacer un profundo proceso de autocrítica el peronismo, porque fueron muchos años de gobierno y esta ultima década ingresó plata a la Argentina como nunca antes en la historia”.

Interna peronista

En lo que apunta a ser una primaria de las pocas posibles, con Florencio Randazzo encabezando una de las dos listas, Espinoza enfrenta ahora la tarea de consolidar una unidad que reúna a todos los dirigentes de los diversos grupos de intendentes pero también de La Cámpora y del kirchnerismo más duro, lo que generó cuestionamientos en la última semana.

Ayer, los jefes comunales cercanos a Espinoza reiteraron que deben ser ellos quienes designen a los legisladores provinciales y diputados nacionales. Lanzando además un nuevo grupo de intendentes, denominado el F+E, que reúne al Fénix (que encabeza Verónica Magario, de La Matanza) y una de las dos partes que dejó la ruptura del Esmeralda, liderado por Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora. Para despejar dudas, uno de los integrantes, Gustavo Menéndez (Merlo), aseguró que “Si Cristina es candidata, la voy a apoyar”, en referencia a la expresidenta.

El exgobernador Daniel Scioli, en parte, concluyó un silencio de más de una semana y retomó la campaña en la Exposición de Parques Industriales en Exaltación de la Cruz.