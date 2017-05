Macri con “Momo” Venegas: “Vamos a crear trabajo para todos los argentinos”

Mauricio Macri dijo que “el trabajo es una de las cosas más importantes que nos pasan en la vida, nos levanta la autoestima, y por eso vamos a crear trabajo para todos los argentinos”. Fue al cerrar el acto por el Día del Trabajador organizado por Gerónimo “Momo” Venegas y las 62 Organizaciones Peronistas en el Microestadio de Ferro.

En el marco de un fuerte operativo de seguridad y acompañado por los ministros de Transporte, Guillermo Dietrich; Seguridad, Patricia Bullrich; y Trabajo, Jorge Triaca, Macri anunció la creación del “empalme”, que consiste en que aquel que recibió un plan social podrá entrar a trabajar sin perder el beneficio, ya que este se incorporará al salario. “Estamos hablando de cientos de miles de argentinos”, expresó y remarcó además la necesidad de la “capacitación continua”.

Acompañamos al Momo Venegas y al Presidente @mauriciomacri en el #PartidoFe. ¡Un equipo que sigue creciendo y cambiando juntos! pic.twitter.com/TVC16SLtej — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 1 de mayo de 2017

El Presidente agradeció a Venegas por la invitación, que generó polémica en el universo sindical. Recalcó que la voluntad del Gobierno es “incluir a todos los argentinos” pero admitió que hay muchos “que no sintieron el cambio”. Venegas, titular del Partido Fe (que integra la coalición Cambiemos), lidera un grupo de gremios cegetistas disidentes de la actual conducción, entre los que se destacan el Sindicato de Conductores de Taxi de José Ibarra, la UTEDYC y el SOEME.

En varios pasajes de su discurso, el mandatario citó a Juan Domingo Perón: “Un señor dijo hace muchos años que la estrella polar de un país tiene que ser la productividad. Ese señor fue Juan Domingo Perón. Ese señor dijo que cada argentino tiene que producir lo mismo que consume y nosotros lo podemos hacer, ¿no es cierto? Y podemos hacer mucho mas que eso”.

Asimismo, volvió a hacer referencia a las mafias: “No va mas el país de la ventajita, el país de la patota, con comportamientos mafiosos; Argentina es de todos los argentinos y no me voy a bancar a ninguno que nos quiera llevar por delante porque yo estoy acá por ustedes, no para defender a ningun mafioso”.

Empalme

Macri presentó el “Empalme entre programas sociales y el empleo registrado privado”. Según informó, si un trabajador cobra un subsidio por cualquier programa social otorgado por el Ministerio de Desarrollo Social o el de Trabajo, y consigue un empleo en el sector privado como asalariado formal, el empleador podrá inscribirse en el sistema de “empalme” para que el monto del subsidio vaya en forma directa a cuenta del salario neto, durante 24 meses.

La reestructuración comenzará con los planes asistenciales que administra el Ministerio de Trabajo (unos 280.000). Con la ayuda de $ 4000 “se facilitaría el ingreso del beneficiario al mercado formal”. La medida se oficializará mañana, con su publicación en el Boletín Oficial.