Macri y un nuevo guiño al sindicalismo

El presidente Mauricio Macri apuró su mensaje en respaldo a la saliente ministra de Relaciones y Culto, Susana Malcorra, para trasladarse a Mataderos, donde inauguró el Sanatorio Maternal “San Francisco Asís”, del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata). Fue un nuevo guiño al titular del gremio, Ricardo Pignanelli. Repitió citas a Perón y recibió algunos abucheos y gritos en su contra.

“Espero que cuando pasen los tiempos electorales nos podamos sentar más dirigentes con responsabilidad alrededor de una mesa para eliminar trabas y generar condiciones para que cada familia tenga más oportunidades de desarrollarse a partir del propio trabajo”, afirmó Macri, ante un auditorio en el que peronismo era mayoría. En la primera fila, por caso, se encontraba la intendenta de La Matanza, Verónica Magario. Ante esa tribuna, el Presidente aseguró que “después de cinco años que en el país no se generó trabajo formal, con muchas historias donde los chicos vieron en su casa padres que no tenían trabajo, sabemos que cuando en una familia eso no se ve, daña de fondo”.

Con un mensaje similar al del Presidente, Pignanelli, pidió que “después de las elecciones nos juntemos todos, pongamos las mejores ideas y saquemos este país adelante”. Smata -gremio que no responde a la conducción de la CGT- logró el año pasado aprobar con el respaldo del oficialismo el proyecto de autopartes, y firmó luego un convenio con el Gobierno y los empresarios para desarrollar la industria automotriz.