Macri cierra su gira asiática en Japón

Agroalimentos, minerales y turismo serán los principales rubros en los que el Gobierno y los empresarios argentinos buscarán ampliar y crear negocios en la visita oficial y misión empresarial que se desarrollará el viernes y el sábado en Japón. Además, la comitiva promocionará, entre las autoridades y empresarios de la tercera economía del mundo, inversiones en agroindustria, energía e infraestructura, transporte y automotrices.

Mauricio Macri, que llegó a Japón con una delegación de cinco ministros y otros funcionarios, más una comitiva de 70 empresarios, es el primer mandatario en visita oficial luego de casi 20 años, procurando revertir una balanza deficitaria y la retracción de las inversiones japonesas desde hace 15 años.

El viaje pretende impulsar las oportunidades para la oferta argentina en un mercado con 120 millones de habitantes y PIB per capita de 34.523 dólares y depende, en gran medida, de las importaciones para satisfacer las necesidades energéticas y de materia prima como potencia industrial.

Para promover las oportunidades de intercambio comercial e inversión en el sector rural, los gobiernos firmarán memorandos de cooperación en las áreas de agricultura, ganadería, pesca, forestación y agroindustria.

Las principales expectativas de apertura del mercado japonés para los agroexportadores están centradas en productos como arándanos, cerezas, uvas, limones, peras, manzanas y carne bovina, según detalló la Cancillería en un informe sobre la gira presidencial.

De los algo más de US$ 660 millones exportados en 2016, los envíos de camarones y langostinos representaron 11,3%; los de sorgo granífero, 10,9% y los de derivados de la soja, 8,2%, entre los principales productos vendidos a Japón, según un informe de la consultora Abeceb.

La minería es un sector clave en el comercio con Japón, a través de las ventas de mineral de cobre (22,6%), litio (10%) y aluminio (9,2%). El cobre y el litio sumaron el año pasado exportaciones por US$ 149 y US$ 66 millones, respectivamente.

El litio es el producto con mejores posibilidades de negocios, ya que es un insumo clave para la industria de automóviles eléctricos y teléfonos móviles y Argentina es el tercer proveedor mundial de este mineral, con más de la mitad de las reservas globales, que comparte con Bolivia y Chile en la zona del NOA.

La captación de capitales es otro punto sensible de la gira, que busca revertir la trayectoria de retracción de la inversión japonesa de los últimos 15 años. En ese período, 70 empresas japonesas (sobre 120 compañías que había en Argentina) dejaron el país, aunque 24 retornaron a partir del cambio de Gobierno en diciembre de 2015.

Japón se ubica en el puesto 15º de los países emisores de Inversión Extranjera Directa (IED) en Argentina con US$ 782 millones, destinados, sobre todo, a la industria automotriz, que concentra el 71% del total.

Los flujos de IED de Japón a Argentina fueron US$ 150 millones en 2014 (0,03% del PIB) y US$ 128 millones en 2015 (0,02% del PIB), pero tiene margen para crecer, según Abeceb, ya que México captó ese último año US$ 989 millones (0,09% del PIB) y Brasil, nada menos que US$ 1.412 millones (0,08% del PIB).

La industria turística también ocupará espacio destacado en las agendas de funcionarios y empresarios, que buscarán aprovechar el auge del turismo emisor japonés: unos 19 millones de nipones viajaron al exterior en 2015.

Los gobiernos firmarán, por otra parte, un memorando de cooperación para acelerar desarrollos en la cobertura de televisión digital terrestre y expandir la asociación sobre tecnologías de la comunicación y la información (TIC).

Así como ocurrió en China, Macri clausurará el Foro Económico Argentina–Japón, adonde asistirán empresarios de ambos países, y compartirá un desayuno con CEO de las principales empresas japonesas con intereses económicos en Argentina.

En el foro se presentará el nuevo clima de negocios y se analizará, en particular, las oportunidades comerciales y de inversión en los sectores de agroindustria, energía e infraestructura, transporte y automotrices.

La delegación oficial estará compuesta por la canciller Susana Malcorra y los ministros de Energía y Minería Juan José Aranguren; Transporte, Guillermo Dietrich; Finanzas, Luis Caputo e Interior, Rogelio Frigerio, y los secretarios de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo y Relaciones Económicas Internacionales, Horacio Reyser, entre otras autoridades.